Предпринимателя из Чердыни осудили за махинации с бюджетными деньгами

Posted 4 октября 2021, 13:23
Published 4 октября 2021, 13:23
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Чердынский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора автономного учреждения Александра Мистрюкова. Он признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
Виновный в 2018 году предоставил в бухгалтерию учреждения фальшивые документы о покупке дорогостоящих строительных материалов якобы для ремонта «Дома пароходчика купца Надымова». Но впоследствии 68 тыс. рублей были обналичены и потрачены осужденным по собственному усмотрению. При этом фасадные работы на памятники провели с помощью более дешевыми материалами. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. рублей.
Согласно СПАРК-Интерфакс, Александр Мистрюков сейчас возглавляет МАУ «Городской центр охраны памятников» в Перми.