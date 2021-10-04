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Posted 4 октября 2021, 13:23

Published 4 октября 2021, 13:23

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Предпринимателя из Чердыни осудили за махинации с бюджетными деньгами

Предпринимателя из Чердыни осудили за махинации с бюджетными деньгами

4 октября 2021, 13:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Кругом обман
Мужчина потратил деньги, которые предназначались для ремонта памятника.

Чердынский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего генерального директора автономного учреждения Александра Мистрюкова. Он признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Виновный в 2018 году предоставил в бухгалтерию учреждения фальшивые документы о покупке дорогостоящих строительных материалов якобы для ремонта «Дома пароходчика купца Надымова». Но впоследствии 68 тыс. рублей были обналичены и потрачены осужденным по собственному усмотрению. При этом фасадные работы на памятники провели с помощью более дешевыми материалами. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Согласно СПАРК-Интерфакс, Александр Мистрюков сейчас возглавляет МАУ «Городской центр охраны памятников» в Перми.

#Происшествия#Кругом обман
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