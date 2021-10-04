Предпринимателя из Чердыни осудили за махинации с бюджетными деньгами

Виновный в 2018 году предоставил в бухгалтерию учреждения фальшивые документы о покупке дорогостоящих строительных материалов якобы для ремонта «Дома пароходчика купца Надымова». Но впоследствии 68 тыс. рублей были обналичены и потрачены осужденным по собственному усмотрению. При этом фасадные работы на памятники провели с помощью более дешевыми материалами. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 100 тыс. рублей.