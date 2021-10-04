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Posted 4 октября 2021, 11:28

Published 4 октября 2021, 11:28

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Минздраве рассказали, что медики стали реже болеть коронавирусом

В Минздраве рассказали, что медики стали реже болеть коронавирусом

4 октября 2021, 11:28
Фото: 1MI.
В начале лета число заболевших среди медицинских работников было в три раза больше, чем сейчас.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал уровень заболеваемости коронавирусом среди медицинских работников, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Во время пленарной сессии форума «Биотехмед» министр заявил, что сейчас российские медики стали болеть в три раза меньше, чем в начале лета. Также Мурашко рассказал, что чуть больше 60% вакцинированных россиян — люди в возрасте старше 60 лет.

#Общество
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