В Минздраве рассказали, что медики стали реже болеть коронавирусом

Posted 4 октября 2021, 11:28
Published 4 октября 2021, 11:28
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко прокомментировал уровень заболеваемости коронавирусом среди медицинских работников, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.
Во время пленарной сессии форума «Биотехмед» министр заявил, что сейчас российские медики стали болеть в три раза меньше, чем в начале лета. Также Мурашко рассказал, что чуть больше 60% вакцинированных россиян — люди в возрасте старше 60 лет.