В Минздраве рассказали, что медики стали реже болеть коронавирусом

Во время пленарной сессии форума «Биотехмед» министр заявил, что сейчас российские медики стали болеть в три раза меньше, чем в начале лета. Также Мурашко рассказал, что чуть больше 60% вакцинированных россиян — люди в возрасте старше 60 лет.