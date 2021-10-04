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Posted 4 октября 2021, 08:05

Published 4 октября 2021, 08:05

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Пермском крае в среду пройдет проверка систем оповещения

В Пермском крае в среду пройдет проверка систем оповещения

4 октября 2021, 08:05
Фото: Properm.ru.
Власти просят жителей региона сохранять спокойствие и не паниковать.

В среду, 6 октября, в Прикамье будут проводить ежегодную техническую проверку систем оповещения. Как сообщает краевой Минтербез, она пройдет с 10:40 до 10:45 в рамках тренировки по гражданской обороне. Проверка будет учебной и плановой.

В 10:40 жители региона услышат звуковой сигнал «Внимание всем!». После этого в Пермском крае включат сирены. Власти просят сохранять спокойствие и порядок.

#Общество
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