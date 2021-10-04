В Пермском крае в среду пройдет проверка систем оповещения

Posted 4 октября 2021, 08:05
Published 4 октября 2021, 08:05
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В среду, 6 октября, в Прикамье будут проводить ежегодную техническую проверку систем оповещения. Как сообщает краевой Минтербез, она пройдет с 10:40 до 10:45 в рамках тренировки по гражданской обороне. Проверка будет учебной и плановой.
В 10:40 жители региона услышат звуковой сигнал «Внимание всем!». После этого в Пермском крае включат сирены. Власти просят сохранять спокойствие и порядок.