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Posted 4 октября 2021, 05:53

Published 4 октября 2021, 05:53

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Задолжал около миллиона. Приставы задержали пермяка, когда он пришел за паспортом

Задолжал около миллиона. Приставы задержали пермяка, когда он пришел за паспортом

4 октября 2021, 05:53
Фото: 1MI.
Мужчина долгое время прятался от приставов.

В Перми 30-летний мужчина признан виновным в административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Злоумышленник долгое время не платил алименты на содержание своей 8-летней дочери. В результате он задолжал ей около 1 млн рублей. Мужчина не получал заказные письма от приставов, не отвечал на звонки и игнорировал требования явиться на прием. В итоге сотрудники ведомства объявили пермяка в розыск. Когда пришло время менять паспорт, нарушитель пришел в районный отдел УФМС по Пермскому краю, где его уже ждали приставы. После составления административного протокола мужчину сопроводили в мировой суд.

Суд назначил пермяку наказание в виде 80 часов обязательных работ.

#Происшествия
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