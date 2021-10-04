Задолжал около миллиона. Приставы задержали пермяка, когда он пришел за паспортом

Злоумышленник долгое время не платил алименты на содержание своей 8-летней дочери. В результате он задолжал ей около 1 млн рублей. Мужчина не получал заказные письма от приставов, не отвечал на звонки и игнорировал требования явиться на прием. В итоге сотрудники ведомства объявили пермяка в розыск. Когда пришло время менять паспорт, нарушитель пришел в районный отдел УФМС по Пермскому краю, где его уже ждали приставы. После составления административного протокола мужчину сопроводили в мировой суд.