Житель Верещагино разбил машину знакомого, который не стал с ним драться

В Верещагино возбуждено уголовное дело на ранее судимого 20-летнего парня. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник выпивал в компании в деревне Первомайке. У него случился конфликт из-за ревности с одним из знакомых. Словесный конфликт почти перерос в драку, но соперник оказался слабее подозреваемого и сбежал.