Житель Верещагино разбил машину знакомого, который не стал с ним драться

Posted 4 октября 2021, 05:32
Published 4 октября 2021, 05:32
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Верещагино возбуждено уголовное дело на ранее судимого 20-летнего парня. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник выпивал в компании в деревне Первомайке. У него случился конфликт из-за ревности с одним из знакомых. Словесный конфликт почти перерос в драку, но соперник оказался слабее подозреваемого и сбежал.
20-летний парень не стал догонять приятеля, но из-за злости схватил лопату и начал крушить автомобиль LADA Granta. После серии ударов лопата стала непригодна и парень взял топор, чтобы еще сильнее повредить машину. В итоге в автомобиле потерпевшего оказались разбиты все стекла, сильно повреждены капот, крыша, двери и руль. Ущерб составил около 200 тыс. рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.