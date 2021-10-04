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Posted 4 октября 2021, 05:32

Published 4 октября 2021, 05:32

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Житель Верещагино разбил машину знакомого, который не стал с ним драться

Житель Верещагино разбил машину знакомого, который не стал с ним драться

4 октября 2021, 05:32
Фото: 1MI.
Подозреваемый начал крушить автомобиль лопатой, но потом взял в руки топор.

В Верещагино возбуждено уголовное дело на ранее судимого 20-летнего парня. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник выпивал в компании в деревне Первомайке. У него случился конфликт из-за ревности с одним из знакомых. Словесный конфликт почти перерос в драку, но соперник оказался слабее подозреваемого и сбежал.

20-летний парень не стал догонять приятеля, но из-за злости схватил лопату и начал крушить автомобиль LADA Granta. После серии ударов лопата стала непригодна и парень взял топор, чтобы еще сильнее повредить машину. В итоге в автомобиле потерпевшего оказались разбиты все стекла, сильно повреждены капот, крыша, двери и руль. Ущерб составил около 200 тыс. рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия
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