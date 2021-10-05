Предпринимателя из Березников оштрафовали за пожароопасную лесопилку

Posted 5 октября 2021, 14:37
Published 5 октября 2021, 14:37
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Прокуратура Березников нашла нарушения пожарной безопасности и трудового законодательства в работе малого лесопильного комплекса. Пресс-служба надзорного ведомства сообщает, что в помещении, где распиливали древесину, не было автоматической системы противопожарной защиты и средств для тушения пожара.
Кроме того, персонал не прошел обучение по мерам безопасности, не была создана система управления охраной труда. Также индивидуальный предприниматель на заключал трудовые договоры с работниками, не вел учет отработанного времени.
В итоге было возбуждены дела по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ч. 1, ч.4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ч. 2 ст.5.27.1 КоАП РФ (нарушение правил охраны труда). Контролирующие органы признали индивидуального предпринимателя виновным и оштрафовали.