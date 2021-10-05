Представители фитнес-индустрии просят отменить QR-коды в Перми

Posted 5 октября 2021, 07:59
Published 5 октября 2021, 07:59
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Союз операторов фитнес-индустрии Свердловской области (в Перми представлен сетям Drive, «Легенда») обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой отменить QR-коды. Соответствующий документ за подписью гендиректора ГК «Drive» Романа Вальчука опубликовало издание «РБК-Пермь».
Авторы заявления считают, что стоит отменить «пропускную» систему для их отрасли, поскольку занятия фитнесом направлены на повышение иммунитета и здоровья в целом, а сама по себе специфика работы сферы предполагает посещение спортзалов людьми, которые хорошо себя чувствуют. Также новые ограничения снизят количество посетителей, которых и так с началом пандемии стало меньше.
В результате фитнес-клубы понесут финансовые убытки. Часть клиентов откажутся от услуг, что вызовет волну возврата денег по клубным картам. Фитнес-центры также не смогут расплачиваться с контрагентами, которые зарабатывают на оказании услуг спортцентрам. Среди прочего — вырастет число недобросовестных поставщиков, которые не будут проверять QR-коды в своих залах.
QR-коды введены в Пермском крае с 4 октября для посещения массовых культурных и спортивных мероприятий. Получить их можно, если переболеть ковидов в течение полугода или поставить прививку. В первоначальной версии Указа фитнес-клубы не входили в перечень органзиаций, на который действую огранчиения, но в последствии их добавили. Сфера общепита пока работает без «пропусков».