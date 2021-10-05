Представители фитнес-индустрии просят отменить QR-коды в Перми

Авторы заявления считают, что стоит отменить «пропускную» систему для их отрасли, поскольку занятия фитнесом направлены на повышение иммунитета и здоровья в целом, а сама по себе специфика работы сферы предполагает посещение спортзалов людьми, которые хорошо себя чувствуют. Также новые ограничения снизят количество посетителей, которых и так с началом пандемии стало меньше.