Разработчики «Спутника V» заявили, что ВОЗ может признать отечественную вакцину этой осенью

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что вакцину должны признать в этом году, в октябре или ноябре. Он добавил, что сотрудники Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сейчас стараются ускорить этот процесс.