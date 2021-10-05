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Posted 5 октября 2021, 11:31

Published 5 октября 2021, 11:31

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Разработчики «Спутника V» заявили, что ВОЗ может признать отечественную вакцину этой осенью

Разработчики «Спутника V» заявили, что ВОЗ может признать отечественную вакцину этой осенью

5 октября 2021, 11:31
Фото: 1MI.
Сейчас стороны стараются ускорить процесс одобрения препарата на мировом уровне.

Всемирная организация здравоохранения может зарегистрировать вакцину «Спутник V» до конца осени. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что вакцину должны признать в этом году, в октябре или ноябре. Он добавил, что сотрудники Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сейчас стараются ускорить этот процесс.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ВОЗ не имеет претензий к «Спутнику V».

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