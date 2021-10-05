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Posted 5 октября 2021, 06:24

Published 5 октября 2021, 06:24

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Таксиста отправили в колонию особого режима за кражу 60 тысяч рублей у пермяка

Таксиста отправили в колонию особого режима за кражу 60 тысяч рублей у пермяка

5 октября 2021, 06:24
Фото: 1MI.
Потерпевший передал телефон таксисту, так как сам не мог перевести предоплату за поездку.

Индустриальный районный суд вынес наказание таксисту за кражу 60 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в начале года около 4 часа утра злоумышленник подвозил пьяного клиента. Водитель попросил 100 рублей в качестве предоплаты, но потерпевший не смог сам ввести номер банковской карты, поэтому попросил сделать это таксиста, отдав телефон.

Злоумышленник увидел, что на счету клиента было 120 тыс. рублей. Он перевел на свою карту 60 тыс. рублей, довез клиента до дома и высадил. Таксиста отправили в колонию особого режима на 2 года.

#Происшествия
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