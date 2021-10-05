Таксиста отправили в колонию особого режима за кражу 60 тысяч рублей у пермяка

Индустриальный районный суд вынес наказание таксисту за кражу 60 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в начале года около 4 часа утра злоумышленник подвозил пьяного клиента. Водитель попросил 100 рублей в качестве предоплаты, но потерпевший не смог сам ввести номер банковской карты, поэтому попросил сделать это таксиста, отдав телефон.