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Posted 5 октября 2021, 13:00

Published 5 октября 2021, 13:00

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Перми 44 учителя региона получили награды за выдающуюся педагогическую деятельность

В Перми 44 учителя региона получили награды за выдающуюся педагогическую деятельность

5 октября 2021, 13:00
Фото: 1MI.
В конце недели состоится Всероссийский форум, на который приглашены педагоги из нескольких муниципалитетов края.

Во вторник, 5 октября, в Перми прошла церемония награждения лауреатов правительства РФ и правительства Пермского края за педагогические достижения. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

После оценки работ конкурсантов 44 учителя из образовательных учреждений региона получат денежные премии: 19 из них отмечены федеральными премиями в размере 200 тыс. рублей, еще 25 — региональными премиями по 40 тыс. рублей. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что педагоги влюблены в свою профессию и помогают раскрывать способности юных жителей края. Глава министерства образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что всего в регионе работают 19,2 тыс. учителей, и каждый год сотни из них подают заявки на конкурс, проводимый в рамках нацпроекта «Образование».

В 2021 году в конкурсе на присуждение федеральной и краевой премии победили учителя из Перми, Пермского района, Березников, Соликамска, Губахи, а также Александровского, Бардымского, Верещагинского, Горнозаводского, Карагайского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Чердынского и других округов.

Одним из победителей премии стала учитель географии и экономики гимназии №2 города Соликамска Ирина Попова. За последние три года она подготовила обладателя всероссийской премии «Гордость Пермского края» и свыше 10 победителей и призеров всероссийской олимпиады по географии и экономике, а также всероссийской олимпиады «Юные таланты».

С 4 по 10 октября в России проводится неделя учителя с мероприятиями, посвященными данной профессии. В завершение недели состоится первый Всероссийский форум классных руководителей, на него поедут 14 учителей из Перми, Губахи, а также Чердынского, Кудымкарского, Чайковского, Соликамского и Еловского округов.

#Общество
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