В Перми 44 учителя региона получили награды за выдающуюся педагогическую деятельность

После оценки работ конкурсантов 44 учителя из образовательных учреждений региона получат денежные премии: 19 из них отмечены федеральными премиями в размере 200 тыс. рублей, еще 25 — региональными премиями по 40 тыс. рублей. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что педагоги влюблены в свою профессию и помогают раскрывать способности юных жителей края. Глава министерства образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что всего в регионе работают 19,2 тыс. учителей, и каждый год сотни из них подают заявки на конкурс, проводимый в рамках нацпроекта «Образование».