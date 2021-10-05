В Перми завершили расследование жестокого убийства беременной женщины и ее отца

Мужчина совершил преступление 3 февраля текущего года в своей квартире, находящейся в микрорайоне Заостровка. По одной из версий, он поссорился со своей 21-летней беременной женой, потому что она хотела развестись. Обвиняемый схватил нож и нанес им удары по телу женщины, а затем обезглавил ее. Позже на улице злоумышленник встретил на улице отца своей супруги и нанес ему 60 колото-резаных ранений, от чего пострадавший скончался на месте происшествия. Убийство мужчины попало на записи с камер видеонаблюдения. У пары остались двое малолетних детей, их опекуном стал дядя погибшей женщины.