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Posted 5 октября 2021, 03:51

Published 5 октября 2021, 03:51

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В Перми завершили расследование жестокого убийства беременной женщины и ее отца

В Перми завершили расследование жестокого убийства беременной женщины и ее отца

5 октября 2021, 03:51
Фото: Properm.ru.
Одна из психиатрических экспертиз показала, что мужчина был вменяемым, то есть, осознавал, что делает, во время совершения преступления.

В Перми следователи завершили расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина совершил преступление 3 февраля текущего года в своей квартире, находящейся в микрорайоне Заостровка. По одной из версий, он поссорился со своей 21-летней беременной женой, потому что она хотела развестись. Обвиняемый схватил нож и нанес им удары по телу женщины, а затем обезглавил ее. Позже на улице злоумышленник встретил на улице отца своей супруги и нанес ему 60 колото-резаных ранений, от чего пострадавший скончался на месте происшествия. Убийство мужчины попало на записи с камер видеонаблюдения. У пары остались двое малолетних детей, их опекуном стал дядя погибшей женщины.

Следователи направили уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу. В июле портал 59.ru сообщал, что пермяк прошел психиатрическую экспертизу в Перми, а затем и в Екатеринбурге. Повторное исследование показало, что мужчина был вменяемым во время совершения убийств. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

#Общество
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