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Posted 5 октября 2021, 03:20

Published 5 октября 2021, 03:20

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

В России и мире произошел глобальный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp. Причина

В России и мире произошел глобальный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp. Причина

5 октября 2021, 03:20
Фото: 1MI.
Сервис Downdetector называет произошедший сбой самым масштабным за последние 13 лет.

Вчера, 4 октября, около 20:30, произошел сбой в работе социальных сетей Instagram, Facebook и WhatsApp. По информации сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector, этот случай стал одним из крупнейших с точки зрения общего количества отчетов (свыше 14 млн по состоянию на 23:30 по московскому времени). Такого не происходило с 2008 года. Пользователи по всему миру не могли зайти в свои аккаунты в социальных сетях в течение примерно восьми часов. Через некоторое время временно перестали работать «ВКонтакте», YouTube, Viber, Netflix, Tinder и Zoom,

В компании Facebook сообщили, что масштабный сбой связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Инженеры компании рассказали, что сбой в сетевом трафике также повлиял на способ связи центров обработки данных Facebook, в результате пострадали и другие сервисы. Сейчас все социальные сети и мессенджеры работают в прежнем режиме.

#Общество
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