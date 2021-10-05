В России и мире произошел глобальный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp. Причина

Вчера, 4 октября, около 20:30, произошел сбой в работе социальных сетей Instagram, Facebook и WhatsApp. По информации сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector, этот случай стал одним из крупнейших с точки зрения общего количества отчетов (свыше 14 млн по состоянию на 23:30 по московскому времени). Такого не происходило с 2008 года. Пользователи по всему миру не могли зайти в свои аккаунты в социальных сетях в течение примерно восьми часов. Через некоторое время временно перестали работать «ВКонтакте», YouTube, Viber, Netflix, Tinder и Zoom,