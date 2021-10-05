Власти расторгли контракт на техобследование манежа «Пермь Великая»

Иркутская компания «Фама ПРО» должна была завершить работы в сентябре текущего года. Власти оценили их стоимость в 4,5 млн рублей. При участии в торгах проектная организация предложила выполнить техобследование по цене, в пять раз меньшей, чем начальная, — 940 тыс. рублей. Однако после подписания договора при уточнении характеристик подрядчик сообщил, что не сможет в полном объеме выдать заключение о состоянии здания.