Власти расторгли контракт на техобследование манежа «Пермь Великая»

Posted 5 октября 2021, 09:45
Published 5 октября 2021, 09:45
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Краевой Центр спортивной подготовки расторг контракт с подрядчиком, который должен был выполнить техническое обследование футбольного манежа «Пермь Великая». Об этом Properm.ru рассказали в пресс-службе ведомства.
Иркутская компания «Фама ПРО» должна была завершить работы в сентябре текущего года. Власти оценили их стоимость в 4,5 млн рублей. При участии в торгах проектная организация предложила выполнить техобследование по цене, в пять раз меньшей, чем начальная, — 940 тыс. рублей. Однако после подписания договора при уточнении характеристик подрядчик сообщил, что не сможет в полном объеме выдать заключение о состоянии здания.
Краевые власти заключат договор с компанией, которая заняла второе место в конкурсной процедуре, — ООО «Геоэнергопром» из Екатеринбурга. На торгах она предложила выполнить работы за 970 тыс. рублей. По данным сервиса kartoteka.ru, компания зарегистрирована на рынке с 28 октября 2009 года. «Геоэнергопром» занимается геодезическими исследованиями и наблюдениями, а также обследованиями зданий.
Строительство манежа «Пермь Великая» началось летом 2015 года. Стоимость работ составляла около 1,4 млрд рублей, из них 644 млн рублей было выделено из федерального бюджета. Власти ожидали, что откроют спортивный объект еще в конце 2016 года, но подрядчик постоянно переносил сроки. В 2018 году судебная экспертиза обнаружила множество нарушений в технической документации, а также в самой конструкции и материалах.
В марте 2019 года чиновники открыли «Пермь Великую» после устранения дефектов. Однако надзорные органы после проверки выдали предписание с требованием провести техническое обследование здания.