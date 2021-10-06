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Posted 6 октября 2021, 02:53

Published 6 октября 2021, 02:53

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Компания «Развитие» обвиняет «Новогор» в присвоении своих труб и технических решений

Компания «Развитие» обвиняет «Новогор» в присвоении своих труб и технических решений

6 октября 2021, 02:53
Татьяна Зырянова
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
В Перми подрядчик, построивший сети водоснабжения и водоотведения у школы «Фотоника», требует от «Новогора» возврата сетей, заявляя, что монополист стал их собственником незаконно. Дело рассматривается в суде.

В арбитражном суде Пермского края рассматривается иск ООО «Развитие» к «Новогор-Прикамье». Третьи лица — управление Росреестра по Пермскому краю, компания «Стройуниверсал-Парма», муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (УТЗ).

Представители «Развития» утверждают, что «Новогор» незаконно зарегистрировал право собственности на чужие трубы. Директор и владелец ООО «Развитие»Виктор Акальный, его компания более 15 лет занимается строительными работами, связанными со сложными техническими решениями. В случае со строительством школы «Фотоника» для выноса сетей из-под пятна застройки понадобилось именно такое, технически сложное решение.

Заплати монополисту

Заказчиком строительства нового корпуса школы №93 выступало МКУ «Управление технического заказчика» (директором был Андрей Кудрявцев), генеральным подрядчиком — компания «Реалстрой» (директор и владелец Денис Мухачев). Закупка называлась «выполнение работ по реконструкции здания МАОУ СОШ №93 (пристройка нового корпуса). Стоимость контракта — 259 млн 747 тыс. рублей. Компания «Реалстрой» заключила подрядный договор с «Развитием».

В результате получается, что компания Акального получила подряд на строительство школы под ключ. По словам Виктора Акального, в проекте реконструкции было много недоработок, а проект переноса сетей пришлось создавать отдельно и заново. «Я был готов провести работы по выносу всех сетей самостоятельно, но Кудрявцев сказал, что я должен обратиться к монополистам, заплатить им, они вынесут сети. А они делают подобные работы по цене намного превосходящей рыночную», — поясняет Акальный.

Руководитель «Развития» рассказывает, что его убеждали подписать договор с тем же «Новогором», заплатить им за вынос сетей из своих денег, а потом предъявить счет генподрядчику, чтобы он выставил счет заказчику. «То есть они выносят свои сети, я им еще плачу за это? Это противоречит здравому смыслу и закону, потому что по закону нужно было сделать так: уведомить монополистов, что их сети мешают, дать им срок, они обязаны были бы это сделать за свой счет. Это же все знают, но почему-то принято переплачивать», — рассказал Акальный.

В итоге газовики свои трубы перенесли сами, за отдельные деньги, а к остальным работам приступил подрядчик. Перед подготовкой к строительству территорию обнесли забором, подписали необходимую форму КС (закрывающие документы в строительстве): «Наши КС взял «Реалстрой», добавил свои проценты, подписал, передал на оплату, но нам почему-то вернул не всё, даже за забор получили не полностью».

«Такое хамское отношение»

По словам владельца компании «Развитие», до него не могли найти правильное решение по этому участку. «Плотность сетей очень высокая в этом районе, — поясняет Виктор Акальный. — В итоге мы нашли решение, а наши партнеры проектировщики компании «Уралбизнеспроект» его доработали, рассчитали».

Строительство сетей «Развитие» закончило, но денег за него не получило. «Реалстрой» просто перестал платить, — поясняет Акальный. — Началось какое-то странное противодействие со стороны УТЗ, вплоть до того, что приезжал специалист, который отвечал за курирование этой стройки, забирал с объекта журнал строительных работ. Начали поступать угрозы в мой адрес, что я не получу денег. Я сказал, что работы выполнены, сети построил за свой счет, запроектировал за свой счет, согласовал проект с «Новогором», сети работают, всё проверено».

По словам Виктора Акального, ему принадлежат не просто несколько метров труб под землей, а само техническое решение, которое им разработано. «Это область интеллектуального права, — говорит он. — Мы сделали работы под ключ, от начала до конца. Меня благодарили жители дома по улице Полины Осипенко, потому что их, наконец-то, перестало топить. Мы исправили серьезную ошибку в существующих сетях».

По словам Виктора Акального, из-за невыплаты денег он вынужден был уйти с площадки, вывезти строительные вагончики, рабочих, технику: «Уверен, что всё так получилось, потому что я стал выполнять работы своими силами, а не сделал, как они настаивали, не заключил договор с монополистом. На меня оказывали очень большое давление».

Кроме того, по словам Акального, он помог жителям дома Полины Осипенко, 44 выиграть суд у «Пермводоканала». «Меня вызывали в суд как эксперта. Я рассказал, что провел обследования, камеру специальную привозил. Вопрос копеечный, по большому, счету, выкопать кусок трубы, новый вкопать, и все. Вода в колодцах стоит — просто неприлично, видно же, что людей топит. А они говорят: «Сами виноваты». Такое хамское отношение к людям», — вспоминает Акальный.

При этом в «Новогор-Прикамье» утверждают, что компания «Развитие» виновата в проблеме затопления, так как «вынос участков сетей водоснабжения и водоотведения выполнен с отступлениями от согласованного рабочего проекта».

Но как выяснилось в суде, в процессе проведения проектно-изыскательных работ на территории МАОУ «СОШ № 93» были выявлены нарушения, допущенные при строительстве старой сети в части соблюдения минимального нормируемого уклона. В канализационном колодце, принимающем, в том числе стоки из дома по улице Полины Осипенко, 44, вход в колодец почти на 20 см ниже выхода из колодца, что привело к существенному снижению уровня среднего уклона трассы от дома № 44 до магистрали на улице Газеты Звезда. Всё это с большой вероятностью и могло служить причиной затопления помещений.

Подобная помощь людям плюс то, что он отказался платить «Новогору», а сделал всё сам, по словам Виктора Акального, и привело ситуацию к тому, что конфликт зашел в тупик: «Развитие» ушло с площадки. С генподрядчиком, компанией «Реалстрой», УТЗ расторгло контракт. Новый контракт УТЗ заключило с компанией «Стройуниверсал — Парма» (директор и владелец Орест Димидов).

На каком основании?

Официального отказа о том, что сети не приняты, «Развитие» не получило. «Я до этого пытался прояснить ситуацию с «Новогором», но они стали ссылаться на УТЗ, я понял, что тут какая-то афиллированность, прекратил разговоры, сказал: «Ребят, все, пакет документов мы отправили официальным письмом, отправили исполнительную документацию, примите сети», — говорит Акальный, но сети не приняли, ответа не последовало. Поэтому владелец компании обратился в суд, чтобы доказать, что сети и техническое решение принадлежат ему. На предварительном заседании в арбитражном суде Пермского края выяснилось, что «Новогор» зарегистрировал сети как свою собственность.

Виктор Акальный:— На мой вопрос представителю Новогора: «На каком основании?» сказали, что у них есть договор концессии с городом Пермь, в рамках этого договора все сети принадлежат им. Но это старые сети — ваши, а новые — о них в договоре концессии нет ни слова. Разве могут все новые построенные сети автоматически принадлежать «Новогору»?

«Сейчас в суде все будет выяснять, на каком основании они забрали то, что построил я», — говорит владелец компании «Развитие». Сумма иска порядка 4,5 млн рублей. До этого Акальный пытался взыскать долг с «Реалстроя», но компанию признали банкротом.

«Канализация протяженностью около 135 метров и небольшой участок водопровода, метров 40. Я еще раз хочу подчеркнуть: вопрос не в материалах, закопанных в землю, а в интеллектуальной собственности, потому что проект делал я, техническое решение делал я. Соответственно, это все в комплексе оценивается, поэтому это дорого стоит», — подчеркивает владелец компании «Развитие».

В ответе на запрос Properm.ru, пресс-служба «Новогор-Прикамье» сообщила, что вынос участков сетей из пятна застройки является реконструкцией сетей, соответственно, не является основанием для прекращения права собственности муниципалитета и прав владения и пользования ООО «Новогор-Прикамье». Также, по данным «Новогора», никакой технической сложности вынос сетей не представлял.

#Спецпроекты#Мнения#Общество#Коммунальный рай#Суд#Новогор-прикамье#Развитие#Новогор
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