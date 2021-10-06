Компания «Развитие» обвиняет «Новогор» в присвоении своих труб и технических решений

Posted 6 октября 2021, 02:53
Published 6 октября 2021, 02:53
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В арбитражном суде Пермского края рассматривается иск ООО «Развитие» к «Новогор-Прикамье». Третьи лица — управление Росреестра по Пермскому краю, компания «Стройуниверсал-Парма», муниципальное казенное учреждение «Управление технического заказчика» (УТЗ).
Представители «Развития» утверждают, что «Новогор» незаконно зарегистрировал право собственности на чужие трубы. Директор и владелец ООО «Развитие» — Виктор Акальный, его компания более 15 лет занимается строительными работами, связанными со сложными техническими решениями. В случае со строительством школы «Фотоника» для выноса сетей из-под пятна застройки понадобилось именно такое, технически сложное решение.
Заказчиком строительства нового корпуса школы №93 выступало МКУ «Управление технического заказчика» (директором был Андрей Кудрявцев), генеральным подрядчиком — компания «Реалстрой» (директор и владелец Денис Мухачев). Закупка называлась «выполнение работ по реконструкции здания МАОУ СОШ №93 (пристройка нового корпуса). Стоимость контракта — 259 млн 747 тыс. рублей. Компания «Реалстрой» заключила подрядный договор с «Развитием».
В результате получается, что компания Акального получила подряд на строительство школы под ключ. По словам Виктора Акального, в проекте реконструкции было много недоработок, а проект переноса сетей пришлось создавать отдельно и заново. «Я был готов провести работы по выносу всех сетей самостоятельно, но Кудрявцев сказал, что я должен обратиться к монополистам, заплатить им, они вынесут сети. А они делают подобные работы по цене намного превосходящей рыночную», — поясняет Акальный.
Руководитель «Развития» рассказывает, что его убеждали подписать договор с тем же «Новогором», заплатить им за вынос сетей из своих денег, а потом предъявить счет генподрядчику, чтобы он выставил счет заказчику. «То есть они выносят свои сети, я им еще плачу за это? Это противоречит здравому смыслу и закону, потому что по закону нужно было сделать так: уведомить монополистов, что их сети мешают, дать им срок, они обязаны были бы это сделать за свой счет. Это же все знают, но почему-то принято переплачивать», — рассказал Акальный.
В итоге газовики свои трубы перенесли сами, за отдельные деньги, а к остальным работам приступил подрядчик. Перед подготовкой к строительству территорию обнесли забором, подписали необходимую форму КС (закрывающие документы в строительстве): «Наши КС взял «Реалстрой», добавил свои проценты, подписал, передал на оплату, но нам почему-то вернул не всё, даже за забор получили не полностью».
По словам владельца компании «Развитие», до него не могли найти правильное решение по этому участку. «Плотность сетей очень высокая в этом районе, — поясняет Виктор Акальный. — В итоге мы нашли решение, а наши партнеры проектировщики компании «Уралбизнеспроект» его доработали, рассчитали».
Строительство сетей «Развитие» закончило, но денег за него не получило. «Реалстрой» просто перестал платить, — поясняет Акальный. — Началось какое-то странное противодействие со стороны УТЗ, вплоть до того, что приезжал специалист, который отвечал за курирование этой стройки, забирал с объекта журнал строительных работ. Начали поступать угрозы в мой адрес, что я не получу денег. Я сказал, что работы выполнены, сети построил за свой счет, запроектировал за свой счет, согласовал проект с «Новогором», сети работают, всё проверено».
По словам Виктора Акального, ему принадлежат не просто несколько метров труб под землей, а само техническое решение, которое им разработано. «Это область интеллектуального права, — говорит он. — Мы сделали работы под ключ, от начала до конца. Меня благодарили жители дома по улице Полины Осипенко, потому что их, наконец-то, перестало топить. Мы исправили серьезную ошибку в существующих сетях».
По словам Виктора Акального, из-за невыплаты денег он вынужден был уйти с площадки, вывезти строительные вагончики, рабочих, технику: «Уверен, что всё так получилось, потому что я стал выполнять работы своими силами, а не сделал, как они настаивали, не заключил договор с монополистом. На меня оказывали очень большое давление».
Кроме того, по словам Акального, он помог жителям дома Полины Осипенко, 44 выиграть суд у «Пермводоканала». «Меня вызывали в суд как эксперта. Я рассказал, что провел обследования, камеру специальную привозил. Вопрос копеечный, по большому, счету, выкопать кусок трубы, новый вкопать, и все. Вода в колодцах стоит — просто неприлично, видно же, что людей топит. А они говорят: «Сами виноваты». Такое хамское отношение к людям», — вспоминает Акальный.
При этом в «Новогор-Прикамье» утверждают, что компания «Развитие» виновата в проблеме затопления, так как «вынос участков сетей водоснабжения и водоотведения выполнен с отступлениями от согласованного рабочего проекта».
Но как выяснилось в суде, в процессе проведения проектно-изыскательных работ на территории МАОУ «СОШ № 93» были выявлены нарушения, допущенные при строительстве старой сети в части соблюдения минимального нормируемого уклона. В канализационном колодце, принимающем, в том числе стоки из дома по улице Полины Осипенко, 44, вход в колодец почти на 20 см ниже выхода из колодца, что привело к существенному снижению уровня среднего уклона трассы от дома № 44 до магистрали на улице Газеты Звезда. Всё это с большой вероятностью и могло служить причиной затопления помещений.
Подобная помощь людям плюс то, что он отказался платить «Новогору», а сделал всё сам, по словам Виктора Акального, и привело ситуацию к тому, что конфликт зашел в тупик: «Развитие» ушло с площадки. С генподрядчиком, компанией «Реалстрой», УТЗ расторгло контракт. Новый контракт УТЗ заключило с компанией «Стройуниверсал — Парма» (директор и владелец Орест Димидов).
Официального отказа о том, что сети не приняты, «Развитие» не получило. «Я до этого пытался прояснить ситуацию с «Новогором», но они стали ссылаться на УТЗ, я понял, что тут какая-то афиллированность, прекратил разговоры, сказал: «Ребят, все, пакет документов мы отправили официальным письмом, отправили исполнительную документацию, примите сети», — говорит Акальный, но сети не приняли, ответа не последовало. Поэтому владелец компании обратился в суд, чтобы доказать, что сети и техническое решение принадлежат ему. На предварительном заседании в арбитражном суде Пермского края выяснилось, что «Новогор» зарегистрировал сети как свою собственность.
«Сейчас в суде все будет выяснять, на каком основании они забрали то, что построил я», — говорит владелец компании «Развитие». Сумма иска порядка 4,5 млн рублей. До этого Акальный пытался взыскать долг с «Реалстроя», но компанию признали банкротом.
«Канализация протяженностью около 135 метров и небольшой участок водопровода, метров 40. Я еще раз хочу подчеркнуть: вопрос не в материалах, закопанных в землю, а в интеллектуальной собственности, потому что проект делал я, техническое решение делал я. Соответственно, это все в комплексе оценивается, поэтому это дорого стоит», — подчеркивает владелец компании «Развитие».
В ответе на запрос Properm.ru, пресс-служба «Новогор-Прикамье» сообщила, что вынос участков сетей из пятна застройки является реконструкцией сетей, соответственно, не является основанием для прекращения права собственности муниципалитета и прав владения и пользования ООО «Новогор-Прикамье». Также, по данным «Новогора», никакой технической сложности вынос сетей не представлял.