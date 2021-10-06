Компания «Развитие» обвиняет «Новогор» в присвоении своих труб и технических решений

Руководитель «Развития» рассказывает, что его убеждали подписать договор с тем же «Новогором», заплатить им за вынос сетей из своих денег, а потом предъявить счет генподрядчику, чтобы он выставил счет заказчику. «То есть они выносят свои сети, я им еще плачу за это? Это противоречит здравому смыслу и закону, потому что по закону нужно было сделать так: уведомить монополистов, что их сети мешают, дать им срок, они обязаны были бы это сделать за свой счет. Это же все знают, но почему-то принято переплачивать», — рассказал Акальный.