Краевая прокуратура направила в суд дела о гибели в ДТП двух детей 7 и 9 лет

Трагедии произошли в апреле и июле этого года в Перми и Кизеле. Во время предварительного следствия выяснилось, что мужчина съехал в кювет и врезался в столб электропередач. В рамках второго уголовного дела водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, пассажиром которой был малолетний ребенок. В результате двух аварий погибли двое детей в возрасте семи и девяти лет. Водители не пристегнули малолетних пассажиров ремнями безопасности. Также в одном из ДТП от смертельных травм скончалась мать одного из детей.