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Posted 6 октября 2021, 13:46

Published 6 октября 2021, 13:46

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Краевая прокуратура направила в суд дела о гибели в ДТП двух детей 7 и 9 лет

Краевая прокуратура направила в суд дела о гибели в ДТП двух детей 7 и 9 лет

6 октября 2021, 13:46
Фото: 1MI.
В апреле и июле дети погибли из-за того, что водители не соблюдали правила дорожного движения.

Краевая прокуратура утвердила обвинительные заключения по двум уголовным делам по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.

Трагедии произошли в апреле и июле этого года в Перми и Кизеле. Во время предварительного следствия выяснилось, что мужчина съехал в кювет и врезался в столб электропередач. В рамках второго уголовного дела водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, пассажиром которой был малолетний ребенок. В результате двух аварий погибли двое детей в возрасте семи и девяти лет. Водители не пристегнули малолетних пассажиров ремнями безопасности. Также в одном из ДТП от смертельных травм скончалась мать одного из детей.

Уголовные дела направлены в Пермский районный суд и Кизеловский городской суд, где будут рассмотрены по существу.

#Происшествия
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