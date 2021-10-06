ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез провел экологическую акцию «Общественный контроль»

«Несмотря на то, что для промышленной площадки разработаны свои нормативы — и они выше, чем для населенных пунктов, мы вполне можем сравнивать результаты замеров на заводе с показателями в с. Гамово, микрорайоне Нагорный, на шоссе Космонавтов. В некоторых случаях заводские показатели даже лучше. Особенно стоит учитывать направление ветра. Сегодня он направлен со стороны завода в сторону села Гамово, и жители сами убедились, что показатели здесь хорошие», — рассказывает эколог Наталья Комиссарова.