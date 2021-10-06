Правительство раздало 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства. Сколько достанется Пермскому краю

Пермский край получит 106 млн 76 тыс. рублей. Больше всего денег для лечения ковидных пациентов выделено Санкт-Петербургу (363,4 млн рублей), Московской области (306,5 млн рублей) и Свердловской области (264 млн рублей). Деньги на помощь регионам поступят из резервного фонда федерального правительства. Средства направят на лечение пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь на дому. Все медикаменты бесплатно выдают заболевшим по рецепту лечащего врача.