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Posted 6 октября 2021, 10:06

Published 6 октября 2021, 10:06

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Правительство раздало 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства. Сколько достанется Пермскому краю

Правительство раздало 5 миллиардов рублей на бесплатные лекарства. Сколько достанется Пермскому краю

6 октября 2021, 10:06
Фото: 1MI.
Деньги поступят в регион из резервного фонда правительства России.

Правительство России выделило более 5,1 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение от 1 октября подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пермский край получит 106 млн 76 тыс. рублей. Больше всего денег для лечения ковидных пациентов выделено Санкт-Петербургу (363,4 млн рублей), Московской области (306,5 млн рублей) и Свердловской области (264 млн рублей). Деньги на помощь регионам поступят из резервного фонда федерального правительства. Средства направят на лечение пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь на дому. Все медикаменты бесплатно выдают заболевшим по рецепту лечащего врача.

Федеральные власти рассчитывают обеспечить бесплатными лекарствами свыше 1,5 млн россиян. Деньги должны поступить в регион до ноября этого года.

#Общество
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