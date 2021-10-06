Росгвардия будет охранять территорию Пермского классического университета

Сотрудники Росгвардии будут находиться во входных группах на территорию ПГНИУ. Сейчас же университет охраняет полиция. Пройти на территорию кампуса можно по спискам, которые руководство вуза ежедневно согласует со Следственным комитетом России. Когда СК России завершит работу, ПГНИУ вернется к обычному режиму работы. Количество охранников во всех общежитиях университета удвоено с 21 сентября.