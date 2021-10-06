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Posted 6 октября 2021, 14:25

Published 6 октября 2021, 14:25

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Росгвардия будет охранять территорию Пермского классического университета

Росгвардия будет охранять территорию Пермского классического университета

6 октября 2021, 14:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
ПГНИУ
Меры безопасности в вузе решили усилить после массового убийства людей 20 сентября.

Пермский классический университет договорился об охране кампуса с Росгвардией. Как сообщает пресс-служба вуза, с понедельника, 11 октября, безопасность студентов и сотрудников будет обеспечивать ФГУП «Охрана».

Сотрудники Росгвардии будут находиться во входных группах на территорию ПГНИУ. Сейчас же университет охраняет полиция. Пройти на территорию кампуса можно по спискам, которые руководство вуза ежедневно согласует со Следственным комитетом России. Когда СК России завершит работу, ПГНИУ вернется к обычному режиму работы. Количество охранников во всех общежитиях университета удвоено с 21 сентября.

Во второй половине октября в вузе пройдет пять тренировок по разным видам угроз. Сотрудники университета получат четкие инструкции и отработают план действий в случае вооруженного нападения, захвата заложников, пожара, а также взрыва в здании и обнаружения взрывного устройства.

Руководство ПГНИУ решило усилить меры безопасности после трагедии 20 сентября этого года. Тогда первокурсник юрфака Тимур Бекмансуров взял ружье, прошел на территорию кампуса и начал стрелять по людям. В итоге шесть человек погибли, еще 47 — получили различные травмы.

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