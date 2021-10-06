В Перми на Парковом будет работать пункт вакцинации от коронавируса и гриппа

Posted 6 октября 2021, 09:32
Published 6 октября 2021, 09:32
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Перми с 7 октября будет работать еще один пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Сделать прививку от коронавируса и гриппа пермяки смогут 7, 12 и 14 октября с 10:00 до 12:00 в медпункте спорткомплекса «Спортхолл» (проспект Парковый, 58а). В наличии есть вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V) и вакцина от гриппа «Ультрикс квадри». С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
На этой неделе в Перми будут работать еще пять пунктов вакцинации, где можно привиться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Посмотреть, где они откроются, вы можете по ссылке.