В Перми на Парковом будет работать пункт вакцинации от коронавируса и гриппа

Сделать прививку от коронавируса и гриппа пермяки смогут 7, 12 и 14 октября с 10:00 до 12:00 в медпункте спорткомплекса «Спортхолл» (проспект Парковый, 58а). В наличии есть вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V) и вакцина от гриппа «Ультрикс квадри». С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.