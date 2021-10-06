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Posted 6 октября 2021, 09:32

Published 6 октября 2021, 09:32

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Перми на Парковом будет работать пункт вакцинации от коронавируса и гриппа

В Перми на Парковом будет работать пункт вакцинации от коронавируса и гриппа

6 октября 2021, 09:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Ранее региональный Минздрав сообщал, что на этой неделе в краевой столице откроется пять мобильных пунктов, где можно будет сделать прививку.

В Перми с 7 октября будет работать еще один пункт вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Сделать прививку от коронавируса и гриппа пермяки смогут 7, 12 и 14 октября с 10:00 до 12:00 в медпункте спорткомплекса «Спортхолл» (проспект Парковый, 58а). В наличии есть вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V) и вакцина от гриппа «Ультрикс квадри». С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

На этой неделе в Перми будут работать еще пять пунктов вакцинации, где можно привиться от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Посмотреть, где они откроются, вы можете по ссылке.

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