В Перми прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам защиты прав дольщиков

Жители Прикамья смогут задать вопросы, связанные с механизмами участия в долевом строительстве многоквартирных домов, окончания строительства проблемных домов, а также защите прав дольщиков. Сделать это можно завтра, 7 октября, с 11:00 до 12:00, по номеру: 8(342) 2–059–059. В прямой линии будут участвовать представитель городских департаментов градостроительства и архитектуры, земельных отношений и краевого Фонда защиты прав дольщиков.