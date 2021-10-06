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Posted 6 октября 2021, 12:53

Published 6 октября 2021, 12:53

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Перми прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам защиты прав дольщиков

В Перми прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам защиты прав дольщиков

6 октября 2021, 12:53
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Обманутые дольщики
В мероприятии будут участвовать и представители городских чиновников.

Прокуратура Перми проведет «прямую линию» по вопросам защиты прав участников долевого строительства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жители Прикамья смогут задать вопросы, связанные с механизмами участия в долевом строительстве многоквартирных домов, окончания строительства проблемных домов, а также защите прав дольщиков. Сделать это можно завтра, 7 октября, с 11:00 до 12:00, по номеру: 8(342) 2–059–059. В прямой линии будут участвовать представитель городских департаментов градостроительства и архитектуры, земельных отношений и краевого Фонда защиты прав дольщиков.

#Происшествия#Обманутые дольщики
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