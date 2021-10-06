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Posted 6 октября 2021, 04:52

Published 6 октября 2021, 04:52

Modified 29 мая 2023, 09:11

Updated 29 мая 2023, 09:11

В Перми «Ренессанс Кредит» наказали за рассылку назойливой рекламы

В Перми «Ренессанс Кредит» наказали за рассылку назойливой рекламы

6 октября 2021, 04:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Уфас
Банк назвал рассылку и звонки абонентам техническим сбоем.

ООО КБ «Ренессанс Кредит» признали виновным в нарушении закона о рекламе, и назначили штраф в 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба пермского УФАС.

Жалобу подал местный житель, которому поступали смс-сообщение, а также звонки с информацией о брокерском обслуживании силами «Ренессанс Кредит». В компании при рассмотрении дела заявили, что все сообщения рассылались из-за технического сбоя.

В результате финансовую организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей. С наказанием в банке согласились и выплатили штраф.

#Банки#Уфас
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