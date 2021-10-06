В Перми «Ренессанс Кредит» наказали за рассылку назойливой рекламы

Posted 6 октября 2021, 04:52
Published 6 октября 2021, 04:52
Modified 29 мая 2023, 09:11
Updated 29 мая 2023, 09:11
ООО КБ «Ренессанс Кредит» признали виновным в нарушении закона о рекламе, и назначили штраф в 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба пермского УФАС.
Жалобу подал местный житель, которому поступали смс-сообщение, а также звонки с информацией о брокерском обслуживании силами «Ренессанс Кредит». В компании при рассмотрении дела заявили, что все сообщения рассылались из-за технического сбоя.
В результате финансовую организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей. С наказанием в банке согласились и выплатили штраф.