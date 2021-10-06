В Прикамье в сентябре скорая помощь реже выезжала к пациентам с коронавирусом

За предыдущий месяц медики выезжали к 6 207 пациентам с коронавирусом и сопутствующей пневмонией. Из них 3 917 жителей Прикамья были госпитализированы. Для сравнения, в августе число вызовов на COVID-19 было больше — 6 971, из них в стационары увезли 4 188 человек. Работники «скорой» оказали помощь 3 501 человеку с пневмонией, а также 7 306 пациентам, заболевшим ОРВИ, из них 3 798 — дети в возрасте до 17 лет. Пациенты с заболеваниями сердца вызывали скорую помощь 1 628 раз, из них в 114 случаях был диагностирован острый инфаркт миокарда. Также медикам звонили 3 907 человек с гипертонией.