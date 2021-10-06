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Posted 6 октября 2021, 12:29

Published 6 октября 2021, 12:29

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В Прикамье в сентябре скорая помощь реже выезжала к пациентам с коронавирусом

В Прикамье в сентябре скорая помощь реже выезжала к пациентам с коронавирусом

6 октября 2021, 12:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Также медики оказали помощь более чем 7,3 тыс. заболевшим ОРВИ.

Пермская станция скорой помощи за сентябрь отреагировала на 42,4 тыс. вызовов. Такие данные приводит пресс-служба учреждения. Сейчас станция скорой помощи обслуживает пять территорий Пермского края: Пермь и Пермский район, а также Добрянский, Ильинский и Краснокамский округа.

За предыдущий месяц медики выезжали к 6 207 пациентам с коронавирусом и сопутствующей пневмонией. Из них 3 917 жителей Прикамья были госпитализированы. Для сравнения, в августе число вызовов на COVID-19 было больше — 6 971, из них в стационары увезли 4 188 человек. Работники «скорой» оказали помощь 3 501 человеку с пневмонией, а также 7 306 пациентам, заболевшим ОРВИ, из них 3 798 — дети в возрасте до 17 лет. Пациенты с заболеваниями сердца вызывали скорую помощь 1 628 раз, из них в 114 случаях был диагностирован острый инфаркт миокарда. Также медикам звонили 3 907 человек с гипертонией.

Кроме того, медики помогали 156 пострадавшим в ДТП, реагировали на 176 пожаров, а также помогли в трех случаях переохлаждения и обморожения.

#Общество#Коронавирус в Перми#Медицина в Прикамье
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