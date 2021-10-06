В Прикамье за сутки выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом

«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 104 614. В числе 518 новых инфицированных 200 пациентов мужского пола, 318 — женского, среди заболевших 53 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 51 человек, от 30 до 49 лет — 163 человека, 173 в возрасте 50–64 и 78 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба регионального правительства.