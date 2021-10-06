В Прикамье за сутки выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом

Posted 6 октября 2021, 08:36
Published 6 октября 2021, 08:36
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Пермском крае за последние сутки коронавирус выявлен еще у 518 человек — это новый рекорд с начала пандемии. Из новых пациентов 61 человек госпитализирован, еще 457 — лечатся на дому.
«Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 104 614. В числе 518 новых инфицированных 200 пациентов мужского пола, 318 — женского, среди заболевших 53 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 51 человек, от 30 до 49 лет — 163 человека, 173 в возрасте 50–64 и 78 человек старше 65 лет», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
По статистике, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 27 человек в Прикамье, 333 — выздоровели. В больницах региона сейчас находятся 4 323 жителей Прикамья, из них 187 — на ИВЛ. Процент свободных коек от фактически развернутых составляет 11,2%. На домашнем карантине из-за COVID-19 находятся 20 205 жителей региона.