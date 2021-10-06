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Posted 6 октября 2021, 11:56

Published 6 октября 2021, 11:56

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

В России разработали технологию, которая будет оценивать загруженность парковок во дворах

В России разработали технологию, которая будет оценивать загруженность парковок во дворах

6 октября 2021, 11:56
Фото: 1MI.
Параллельно разработчики создают чат-бота, который будет информировать водителей о загруженности парковок.

В России создали технологию, которая помогает оценить степень загруженности парковок во дворах с помощью машинного радиозрения. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

По задумке разработчиков компании EMIIAAI, в фонари на улицах в зависимости от площади двора будут встраивать один или два радиомодуля, которые отслеживают загруженность парковок. Далее информация будет передаваться в единый центр, а затем с помощью нейросетевой библиотеки система обработает, проанализирует и визуализирует полученные даннные в виде графиков, таблиц и тепловых карт.

Помимо этого, сейчас разрабатывается сервис, который с помощью чат-бота будет сообщать водителям о степени загруженности парковок по тому или иному адресу.

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