В России разработали технологию, которая будет оценивать загруженность парковок во дворах

Posted 6 октября 2021, 11:56
Published 6 октября 2021, 11:56
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В России создали технологию, которая помогает оценить степень загруженности парковок во дворах с помощью машинного радиозрения. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
По задумке разработчиков компании EMIIAAI, в фонари на улицах в зависимости от площади двора будут встраивать один или два радиомодуля, которые отслеживают загруженность парковок. Далее информация будет передаваться в единый центр, а затем с помощью нейросетевой библиотеки система обработает, проанализирует и визуализирует полученные даннные в виде графиков, таблиц и тепловых карт.
Помимо этого, сейчас разрабатывается сервис, который с помощью чат-бота будет сообщать водителям о степени загруженности парковок по тому или иному адресу.