В России разработали технологию, которая будет оценивать загруженность парковок во дворах

По задумке разработчиков компании EMIIAAI, в фонари на улицах в зависимости от площади двора будут встраивать один или два радиомодуля, которые отслеживают загруженность парковок. Далее информация будет передаваться в единый центр, а затем с помощью нейросетевой библиотеки система обработает, проанализирует и визуализирует полученные даннные в виде графиков, таблиц и тепловых карт.