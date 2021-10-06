Жители нескольких районов Перми останутся без воды. Список домов

Кроме того, сегодня с 9:00 до 19:00 без воды останутся жители Дзержинского района из-за плановых ремонтных работ. В частности, воды не будет на улицах: 9 января, 16 и 9; Алтайской, 2 и 4; Деревообделочной 3, 6, 6а и 8, Заводской, 6; Трамвайной, 33 корпус 1.