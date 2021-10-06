Жители нескольких районов Перми останутся без воды. Список домов

Posted 6 октября 2021, 05:50
Published 6 октября 2021, 05:50
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
В Перми сегодня из-за ремонтно-восстановительных работ на насосной станции будут пониженное давление воды в микрорайоне Новые Ляды. «Новогор-Прикамье» уточняет, что с 11:00 до 17:00 возможны перебои с водой вплоть до полного ее отсутствия.
Кроме того, сегодня с 9:00 до 19:00 без воды останутся жители Дзержинского района из-за плановых ремонтных работ. В частности, воды не будет на улицах: 9 января, 16 и 9; Алтайской, 2 и 4; Деревообделочной 3, 6, 6а и 8, Заводской, 6; Трамвайной, 33 корпус 1.
9 октября с 9:00 до 19:00 воды также не будет на части улиц из-за ремонта на Красина, 1. Без воды останутся жители улиц:
В воскресенье, 10 октября, воды не будет в Орджоникидзевском районе с 9:00 до 19:00 на улицах: Менжинского, 31, 36, 39, 40, 43, 45, 49А, 51, 53, 53а, 54 и Таймырской, 3.
За дополнительной информацией об отключении воды можно обращаться в «Новогор-Прикамье» по телефону 7 (342) 2100–680.