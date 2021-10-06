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Posted 6 октября 2021, 05:50

Published 6 октября 2021, 05:50

Modified 29 мая 2023, 08:44

Updated 29 мая 2023, 08:44

Жители нескольких районов Перми останутся без воды. Список домов

Жители нескольких районов Перми останутся без воды. Список домов

6 октября 2021, 05:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Отключения холодной воды будут сегодня, а также в выходные.

В Перми сегодня из-за ремонтно-восстановительных работ на насосной станции будут пониженное давление воды в микрорайоне Новые Ляды. «Новогор-Прикамье» уточняет, что с 11:00 до 17:00 возможны перебои с водой вплоть до полного ее отсутствия.

Кроме того, сегодня с 9:00 до 19:00 без воды останутся жители Дзержинского района из-за плановых ремонтных работ. В частности, воды не будет на улицах: 9 января, 16 и 9; Алтайской, 2 и 4; Деревообделочной 3, 6, 6а и 8, Заводской, 6; Трамвайной, 33 корпус 1.

9 октября с 9:00 до 19:00 воды также не будет на части улиц из-за ремонта на Красина, 1. Без воды останутся жители улиц:

  • Колхозная 1-я, 2, 2 б, 4, 4а, 8;
  • Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35;
  • Маяковского, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41/1, 41А, 42, 42Б, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 46Б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9;
  • Новоколхозная, 1, 2;
  • Республиканская 2-я, 10.
  • Сергея Есенина, 1, 11, 13, 3/4, 5/2, 7, 9, 9а.
  • Сорокинская 2-я, 13;
  • Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9;
  • Физкультурников, 8;
  • Фоминская, 42, 52, 56.

В воскресенье, 10 октября, воды не будет в Орджоникидзевском районе с 9:00 до 19:00 на улицах: Менжинского, 31, 36, 39, 40, 43, 45, 49А, 51, 53, 53а, 54 и Таймырской, 3.

За дополнительной информацией об отключении воды можно обращаться в «Новогор-Прикамье» по телефону 7 (342) 2100–680.

#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад
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