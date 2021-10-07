Почему пермяков возят москвичи, проезд дорожает, а оплата не проходит? Отвечает главный за транспорт



— Полтора года проработали в системе брутто-контрактов. Можете сравнить модели с точки зрения эффективности?

— Однозначно вывод в пользу брутто-контрактов. Для примера. Когда я здесь был первый год, это был 2019, у меня за неполный год было 18 заявлений от перевозчиков об отказе то от одного, то от другого маршрута. Практически невозможно было заставить перевозчика добавить еще один рейс при старой модели. Сейчас игра расписаниями, игра локальными продлениями, изменениями маршрутов доступна практически в режиме реального времени. С точки зрения согласования с перевозчиком каких-то корректировок транспортной работы — самая идеальная система.

— Нет сожаления, что выбросили с рынка какой-никакой, но пермский бизнес?

— Есть несколько игроков, которых жалко, что ушли. Есть перевозчики, которым немного не хватило, чтобы остаться. Хотелось бы их видеть на рынке.

— Давайте говорить откровенно, конкурсы составили так, что подавляющее большинство 5-летних контрактов смогли выиграть только москвичи.

— Не соглашусь. Не было изначально задачи затащить сюда москвичей. Действительно, в первую волну аукционов были проблемы с получением банковской гарантии. Это как раз то, что отсекло большинство пермских перевозчиков от участия в торгах. Тем не менее мы перевозчикам, которые заявились, предлагали механизмы, как можно было зайти на эти контракты с перспективой пересмотра банковской гарантии. Те, кто зашел, этим воспользовались. Остальные, видимо, решили, что у администрации ничего не получится, мы просто вернемся к старой модели. Шанс был у всех.

— Примерно 40% объёма сейчас контролируют две не пермские компании. И у них ключевые маршруты. А ведь общественный транспорт — стратегическая отрасль.

Сейчас у нас на двух москвичей приходится 300 транспортных средств из 700 автобусов. Компании не диктуют условия. Нет задачи, чтобы рынок свелся к монополии двух-трех игроков.

— Но пока получается так.

— Пока так. В новых конкурсах, которые будут в ближайшее время размещены, будут несколько скорректированы подходы.

— Не хотите прямо заявить протекционизм на оставшиеся контракты? Понимаю, что это на грани закона, но вы сможете, уверен.

— Мы всех перевозчиков любим одинаково, задача — сделать честные торги. Не секрет, что у пермских перевозчиков всегда есть преимущества с точки зрения того, что здесь есть и базы, и кадры. Финансовые возможности позволяют в определенной мере демпинговать. Задача сделать максимально честно, как это было в первую волну.

— Давайте спрошу так. Если оставшиеся конкурсы выиграют пермские перевозчики, вы будете довольны?

— Я буду доволен, если достанется всем. Торги покажут.

— Что вы хотите поменять в требованиях к участникам конкурсов?

— Безусловно останется требование обновить парк автобусов, но с определенным льготным периодом. У перевозчика будет полгода. Он сможет зайти с тем, что есть сейчас, впоследствии обновить подвижной состав.