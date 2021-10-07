Прикамье получило кредит из федерального бюджета почти на 8 миллиардов рублей. На что пойдут деньги?

Posted 7 октября 2021, 10:59
Published 7 октября 2021, 10:59
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Пермский край получил инфраструктурный кредит на 7,99 млрд рублей из федерального бюджета. Деньги планируется направить на комплексное развитие территории в микрорайоне Ива и Вышка-2, а также построить первый этап дороги «Переход ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная».
Второй проект, на который власти планируют потратить деньги, заключается в развитии территории ДКЖ, строительстве дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» и общеобразовательной школы с музыкальным уклоном на 350 мест.
Инфраструктурные кредиты выдаются исходя из принципа: чем меньше долгов у региона, тем больше он получит кредитов. Деньги предоставляются только под конкретные проекты, которые прошли экспертизу.