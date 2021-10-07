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Posted 7 октября 2021, 10:59

Published 7 октября 2021, 10:59

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Прикамье получило кредит из федерального бюджета почти на 8 миллиардов рублей. На что пойдут деньги?

Прикамье получило кредит из федерального бюджета почти на 8 миллиардов рублей. На что пойдут деньги?

7 октября 2021, 10:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Деньги из федерального бюджета были выделены на конкретные проекты.

Пермский край получил инфраструктурный кредит на 7,99 млрд рублей из федерального бюджета. Деньги планируется направить на комплексное развитие территории в микрорайоне Ива и Вышка-2, а также построить первый этап дороги «Переход ул. Старцева — проспект Октябрят — ул. Целинная».

Второй проект, на который власти планируют потратить деньги, заключается в развитии территории ДКЖ, строительстве дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» и общеобразовательной школы с музыкальным уклоном на 350 мест.

Инфраструктурные кредиты выдаются исходя из принципа: чем меньше долгов у региона, тем больше он получит кредитов. Деньги предоставляются только под конкретные проекты, которые прошли экспертизу.

#Общество#Коронавирус в Перми
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