Как добиться назначения пособий на детей от 3 до 7, от 8 до 16 лет? Конкретные примеры отказов и советы

Posted 8 октября 2021, 08:36
Published 8 октября 2021, 08:36
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Кому хочется порассуждать о том, что государство в лице разных ведомств типа пенсионного фонда, соцзащиты, загсов, приставов и судов как будто специально ошибается, глупит, строит всяческие препятствия, чтобы искусственно сузить круг получателей пособий, мы говорим: «Велкам», то есть рассуждайте, конечно.
Ведомства, действительно, отказывают в пособиях часто совершенно незаконно и безосновательно. Так им проще обезопасить себя от ошибок. Потому что если ошибутся и дадут денег — их накажут, а если ошибутся и не дадут денег — их не накажут. Ну прибавится у заявителей лишней головной боли, так кому сейчас легко.
Для начала приведем несколько простых примеров, связанных с надуманными и незаконными отказами. Жительница Перми Алла обратилась в Центр социальных выплат Пермского края с заявлением о назначении пособия на ребенка с 3 до 7 лет. Через некоторое время ей пришел отказ, связанный с «наличием в собственности заявителя или членов его семьи помещений больше 24 кв.м на человека». Но никакого жилья больше 24 кв.м на человека у заявительницы не было. Она обратилась за помощью к юристу Марии Мухачевой.
После переписки с пенсионным фондом, налоговой и прочими инстанциями выяснилось, что в Калининградской области есть полный тезка ребенка Аллы, на котором и числятся лишние «квадратные метры». Чужое имущество посчитали семье пермячки.
«Чаще всего ошибки связаны с тем, что специалисты на местах не очень внимательно проверяют документы, — поясняет Мария Мухачева. — В результате нашего обращения пересмотрели обращение, поняли, что посчитали чужое имущество, сделали перерасчет и назначили пособие».
Мария Мухачева занимается помощью семьям, связанной с социальными выплатами, пособиями, алиментами, разводами, разделами имущества, наследством. Консультации бесплатные, но если требуется подготовка документов, составление исков, это, конечно, работа за деньги. Она работает из Перми на 55 регионов страны.
Мария Мухачева рассказала и про другие примеры, когда матерям приходилось выбивать пособия на детей, получив незаконные отказы. В июле 2021 года к Марии обратилась мать-одиночка из Перми: двум детям в апреле 2021 года исполнилось 8 лет, ей положены пособия. Но ей отказали якобы из-за превышения нормы по жилью. Выяснилось что у неё квартира 60 кв.м плюс ¼ доли в квартире её мамы. Вот эту ¼ считать были не должны, так как по правительственному постановлению если доля в жилье менее ⅓, то учитываться она не должна.
«Мы написали обращения в центр социальных выплат, в министерство социального развития, в прокуратуру, указали, что имущество посчитано неверно, что доля меньше ⅓ не учитывается, и им сделали перерасчет, выплатили всё положенное, в том числе за все предыдущие месяцы», — рассказала Мария Мухачева.
Третий случай. Многодетной семье отказали в пособиях, так как якобы у них в собственности 3 машины. При этом две машины были проданы: одна в 2011 году, другая в 2021 году. Снова — составляли жалобу, прикладывали документы, подтверждающие продажу машин, семье сделали перерасчет.
Почему такие ошибки допускают? Мария Мухачева считает, что виною всему «человеческий фактор»: «Я считаю, что это просто ошибка специалиста, один не посмотрел нормы площади, второй не посмотрел регион, где зарегистрировано имущество». К сожалению, по словам эксперта, многие родители дальше и не думают разбираться, ну отказали им, и отказали.
Многодетная семья Абрамовых обратилась за пособием на детей от 3 до 7 лет, но им пришел отказ якобы из-за того, что у семьи нет доходов. У мамы был официальный доход, а у папы неофициальный. Они не знали, что для многодетных семей прописаны исключения: один из родителей может не иметь официального дохода. В жалобе сослались на этот нюанс, написали, что один из родителей может не иметь доход, семье сделали перерасчет. Почему сразу специалистами не было учтено, что семья многодетная, непонятно.
Очень много обращений от беременных женщин. Тем, кто встал на учет в консультации на раннем сроке, положены ежемесячные выплаты в размере 5,8 тыс. рублей. Но женщинам приходят отказы. Причины, по словам юриста, чаще всего связаны с тем, что данные о пациентках не внесены женской консультацией.
«Бывает, будущие мамы не приносят копии паспорта, полиса, СНИЛС, им и не говорят, что это надо сделать, — рассказала Мария Мухачева, — заявление заполняется на Госуслугах, а женская консультация должна внести все данные о женщине в свою базу, вместе с копиями документов».
Выплаты начинаются в 12 недель, если женщина встала на учет до 12 недель и успела подать документы — продолжаются до дня родов.
Самые сложные ситуации возникают с выплатами родителям-одиночкам. По мнению юристов, это связано с тем, что с назначением этих выплат много правовых недоработок, организационных пробелов. На пособия детям от 8 до 16 лет могут рассчитывать:
В работе у Марии Мухачевой сейчас такая ситуация: у женщины дочь от первого брака. Второй муж удочерил девочку. На удочеренного ребенка хотят получить пособие, но им отказывают, так как ранее алименты на этого ребенка не выплачивались. Несмотря на то, что есть судебный приказ, алименты были назначены, есть задолженность по алиментам, пенсионный фонд отказывает в назначении выплаты. «Сейчас с этим пытаемся разобраться, — поясняет Мария Мухачева. — Сложно сказать, почему пенсионный фонд допускает такие ошибки». Юрист не исключает, что по этому делу придется идти в суд.
Большинство проблемных случаев не доходят до суда, ведомства признают и устраняют свои ошибки в процессе переписки с заявителями. Конечно, это отнимает и силы, и время. Юрист, адвокат Людмила Меновщикова также взяла в работу несколько случаев отказа в выплатах родителям-одиночкам.
Один из таких случаев пока ничем не закончился. Подать документы через госуслуги у Ирины не получилось, она подала их лично в июле 2021 года. «Документы были предоставлены по максимуму, — рассказала женщина. — Но отказали из-за «неполноты предоставленных документов». Предоставила недостающие документы. Но снова пришел отказ. Причина — сменился номер судебного участка. Пенсионный фонд сделал запрос в один участок, оттуда информация не пришла, в выплате отказано.
По словам Людмилы Меновщиковой, ПФР получил от заявительницы все возможные документы — копию судебного приказа о взыскании алиментов, постановление о возбуждении исполнительного производства, решение суда о лишении отца детей родительских прав, в котором также имеется информация о судебном приказе. Решение суда, согласно ст. 13 ГПК РФ обязательно для исполнения для всех органов государственной власти, должностных лиц и организаций.
«Нам не пришли ответы, но виноват заявитель, — удивляется Людмила Меновщикова. — Ничего нового. Все делается в последний день. Мы вам отказали, а кто не согласен — идите в суд. Так нельзя поступать с самой незащищенной категорией граждан, у них нет ни сил, ни времени, ни денег, чтобы бороться». По словам Людмилы Меновщиковой, она поставила себе цель понять, почему сбоит, где пробелы, как поступать заявительницам, куда двигаться.
Отказы, по словам юриста, связаны с несколькими группами причин.
По словам юриста, особенно обидно за тех, кто живет в отдаленных территориях, кто с интернетом не на короткой ноге, кто менее активен, не присутствует в соцсетях.