Как добиться назначения пособий на детей от 3 до 7, от 8 до 16 лет? Конкретные примеры отказов и советы

Многодетная семья Абрамовых обратилась за пособием на детей от 3 до 7 лет, но им пришел отказ якобы из-за того, что у семьи нет доходов. У мамы был официальный доход, а у папы неофициальный. Они не знали, что для многодетных семей прописаны исключения: один из родителей может не иметь официального дохода. В жалобе сослались на этот нюанс, написали, что один из родителей может не иметь доход, семье сделали перерасчет. Почему сразу специалистами не было учтено, что семья многодетная, непонятно.