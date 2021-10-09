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Posted 9 октября 2021, 06:08

Published 9 октября 2021, 06:08

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Бывший министр промышленности Прикамья станет главой Индустриального района

9 октября 2021, 06:08
Контракт с бывшим главой района Александром Ивановым истек в конце сентября. Он руководил территорией с 2011 года.

Дмитрий Дробинин вступит в должность главы Индустриального района Перми в понедельник, 11 октября. Его представят официально в качестве главы района на аппаратном совещании в городской мэрии, сообщает источник «КоммерсантЪ-Прикамье».

У прежнего главы района Александра Иванова контракт закончился 30 сентября. Дмитрий Дробинин был министром промышленности Прикамья с 2010 по 2011 год. В этом году его выдвинули на выборы депутатов заксобрания по округу №25. Однако он отказался от участия в выборах.

#Общество
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