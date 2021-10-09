Бывший министр промышленности Прикамья станет главой Индустриального района

У прежнего главы района Александра Иванова контракт закончился 30 сентября. Дмитрий Дробинин был министром промышленности Прикамья с 2010 по 2011 год. В этом году его выдвинули на выборы депутатов заксобрания по округу №25. Однако он отказался от участия в выборах.