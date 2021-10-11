«Держу на личном контроле!» Обещания и планы властей по крупным стройкам в Прикамье опять не сбудутся

У ледового дворца «Региональный центр по фигурному катанию», который как бы строят с 2016 года в Дзержинском районе, процесс продлен до 2024 года (ранее — 2022). Интересные метаморфозы произошли с проектом реконструкции стадиона «Энергия». Он не только стал дороже (стоимость увеличилась с 1,1 млрд рублей до 1,77 млрд), но и уменьшился. Вместимость с 1 тыс. человек сократили до 567 мест. Ну и конечно, вынесли окончание работ за юбилейные рамки с 2023 на 2024 год