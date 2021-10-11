«Держу на личном контроле!» Обещания и планы властей по крупным стройкам в Прикамье опять не сбудутся

Posted 11 октября 2021, 02:34
Published 11 октября 2021, 02:34
Modified 29 мая 2023, 08:44
Updated 29 мая 2023, 08:44
«Адресная инвестиционная программа» и «Перечень капстроительства объектов общественной инфраструктуры» — ключевые документы главной программы строительства в Пермском крае. В «Перечень» записаны не только театр и галерея, в нем: больницы, пожарные депо, стадионы с указанием сроков строительства и стоимости. На реализацию программы заложены колоссальные деньги. В 2017 году программа оценивалась в 27 млрд 619 млн рублей. Весной 2021 года, на период до 2024 года — примерно 47,5 млрд рублей. Последние корректировки, увеличивают сумму не меньше, чем на 10 млрд рублей.
Надо отметить, что региональные власти регулярно вносят изменения в документ. За 2021 год депутаты Законодательного собрания по представлению минстроя меняли редакцию «Перечня» шесть раз. Очередные изменения региональный парламент утвердил на последнем заседании предыдущего созыва 26 августа 2021 года вопросом за №39. Похоже, что эти изменения еще не успели внести в опубликованную версию документа. Отследить изменения пришлось по постановлению регионального парламента и пояснительной записке к проекту бюджета Прикамья на 2022 год.
По расчетам Properm.ru затягивание сроков строительства касается 25 объектов. Это серьезно корректирует планы минстроя, а так же свидетельствует, что несмотря на декларации и меры ситуация в сфере капстроительства остается сложной.
В марте 2021 года выступая перед депутатами Заксобрания министр строительства Андрей Колмогоров декларировал, что в 2021 году будут сданы 14 объектов.
Знаменитого пермского долгостроя — поликлиники на улице Ленина в Перми — в этом списке нет, стройка идет по другой программе. Но именно про нее спрашивали депутаты. Министр выдал эмоциональный спич. Рассказал, как накануне доклада депутатам выговаривал подрядчику за отставание: «Я живу в 100 м, каждый день прохожу мимо и проверяю. Вчера например, в полдвенадцатого (вечера — Properm.ru) звонил, ругался. Подрядчик обещал 16 марта закрыть тепловой контур. Вчера было 17-е — не закрыл. «Держу на личном контроле! Обещаю» — закончил спич министр.
Через пять месяцев в пояснительной записке к проекту очередных изменений к «Перечню» обозначен перенос срок окончания стройки и обоснование: «По объекту Городская поликлиника г. Пермь» изменить срок завершения работ с 2021 на 2022 год в связи с нарушением срока контракта на строительно-монтажные работы»
Жители Чердыни еще два года не попадут в новый корпус больницы. Окончание многострадальной стройки, которую обещали закончить «в этом году» четвертый год подряд, снова передвинули. На этот раз на 2023 год. На 2022 год перенесли срок сдачи лечебного корпуса с поликлиникой в Юрле, амбулаторий в Ныробе и Оверятах, детской поликлиники в Кировском районе Перми.
Поликлинику в Чусовом может быть сдадут в 2024 году (ранее — 2023 год) «с учетом закупки немонтируемого оборудования после завершения строительно-монтажных работ». Детскую поликлинику в Чайковском построят не раньше 2023 года (ранее — 2022 год) «в связи с рассмотрением альтернативного варианта реализации проекта в виде выкупа помещений в планируемом к строительству многоквартирном жилом доме».
Такую же поликлинику в Мотовилихинском районе Перми тоже передвигают на 2023 год (ранее — 2022 год) «в связи с приостановкой выполнения проектно-изыскательских работ по причине необходимости решения вопроса по балансовому разграничению сетей ливневой канализации».
Снова сдвинуты сроки окончания строительства краевой психиатрической больницы с 2023 на 2024 год. В новый специализированный фтизиопульмонологический корпус пермяки смогут попасть в 2025 году вместо 2023, несмотря на общекраевые проблемы с туберкулезом. Ну, а новый лечебный корпус в Орджоникидзевском районе Перми передвинули с 2023 на 2026 год. Сроки сдачи краевой инфекционки и онкологического диспансера не изменились — 2023 и 2024 годы соответственно.
Отметим, что ряд объектов из этого списка находятся в стадии проектирования и строительства уже несколько лет. Задержка по срокам сдачи может составлять 3–5 лет. Вот часть списка объектов здравоохранения в редакции «Перечня» за 2017 год. Здесь можно увидеть и краевую инфекционку, и корпус в Чердыни, и поликлинику в Закамске.
Отметим, что по разделу «Качественное здравоохранение» в «Перечень» объектов капстроительства внесли поликлиники в Кондратово (сдача 2026 год) и Фролах (сдача 2026 год), детские поликлиники в Осе (2024 год) и Соликамске (2026 год). Как сказано в документе нa 2022–2024 предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию 30 объектов в сумме 10,3 млрд рублей. Из них за три года планируют ввести в строй 18 объектов.
Ожидаемо в очередной раз сменились параметры и сроки реализации объектов «Эпохи больших прожектов». Стоимость строительства новой сцены оперного театра выросла в полтора раза с 10 до 15 млрд рублей. Таким образом театр вплотную приблизился к цене Чусовского моста. Срок реализации сдвинули с 2024 на 2026 год «в соответствии с ходом разработки проектно-сметной документации»
Вдвое, с 406 до 811 млн рублей, выросла стоимость реконструкции концертного зала филармонии. Планово работы закончат не в 2022 году, а в 2024-м. Краевая музыкальная школа тоже подорожала больше, чем вдвое. Предполагается, что ее возведут в 2024 году (ранее — 2023) и за 2 млрд рублей вместо 900 млн.
У ледового дворца «Региональный центр по фигурному катанию», который как бы строят с 2016 года в Дзержинском районе, процесс продлен до 2024 года (ранее — 2022). Интересные метаморфозы произошли с проектом реконструкции стадиона «Энергия». Он не только стал дороже (стоимость увеличилась с 1,1 млрд рублей до 1,77 млрд), но и уменьшился. Вместимость с 1 тыс. человек сократили до 567 мест. Ну и конечно, вынесли окончание работ за юбилейные рамки с 2023 на 2024 год
Вместимость будущего спортивно-концертного комплекса в будущем же «Пермь-Сити» к счастью уменьшать не стали. Арена по-прежнему должна вмещать 10,5 тыс. человек. Конечно, и здесь сильно выросла стоимость с 6 млрд рублей до 10,7 млрд рублей. И конечно строительство продлили до 2025 года (ранее — 2024 год).
Отметим, исполнение адресной инвестпрограммы Пермского края в части объектов инфраструктуры в 2019 году составило 29% от плана. В 2020 году ситуация несколько улучшилась, программу выполнили на 40%. Из 11 объектов построили восемь. Три — купили.
В 2021 году минстрой планировал достроить (или купить) 14 объектов с финансированием в 5,4 млрд рублей. На запрос журналиста Properm.ru министерство строительства Прикамья не ответило на момент публикации.