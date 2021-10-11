Экс-министр промышленности Дмитрий Дробинин возглавил Индустриальный район

Posted 11 октября 2021, 08:10
Published 11 октября 2021, 08:10
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Глава Перми Алексей Дёмкин назначил Дмитрия Дробинина исполняющим обязанности главы Индустриального района. На ближайшем заседании Пермской городской Думы 19 октября он будет представлен депутатам гордумы
Дмитрий Дробинин был министром промышленности Прикамья с 2010 по 2011 год. В этом году его выдвинули на выборы депутатов заксобрания по округу №25. Однако он отказался от участия в выборах.
Бывший глава района Александр Иванов был на своем посту 10 лет. В сентябре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил недовольство работой Ивановой в части борьбы с размещением с киосками, добавив, что в этом районе «существуют признаки коррупции».