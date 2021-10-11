Яндекс. Станция и кофемашина. Как живётся студентам-нефтяникам в обновлённых комнатах общежития ПНИПУ

Я сам из Казахстана. В 2015 году поступил в ПГНИУ на журналистику. Денег на аренду квартиры не было, поэтому четыре года пришлось жить в общежитии. Помню первую эмоцию, когда оказался в комнате — ужас. Все вокруг в грязи, по потолку ползают тараканы, белый холодильник почему-то абсолютно желтый. Санузел тоже был в плачевном состоянии: вместо лейки для душа был лишь шланг, а на потолке, кажется, висела плесень. Проверять это точно не хотелось.