Яндекс. Станция и кофемашина. Как живётся студентам-нефтяникам в обновлённых комнатах общежития ПНИПУ

Posted 11 октября 2021, 09:02
Published 11 октября 2021, 09:02
Modified 29 мая 2024, 08:43
Updated 29 мая 2024, 08:43
Я сам из Казахстана. В 2015 году поступил в ПГНИУ на журналистику. Денег на аренду квартиры не было, поэтому четыре года пришлось жить в общежитии. Помню первую эмоцию, когда оказался в комнате — ужас. Все вокруг в грязи, по потолку ползают тараканы, белый холодильник почему-то абсолютно желтый. Санузел тоже был в плачевном состоянии: вместо лейки для душа был лишь шланг, а на потолке, кажется, висела плесень. Проверять это точно не хотелось.
Первые несколько дней ушли на уборку, а потом жилось просто нормально, не считая тараканов, которые иногда десантировались прямо в чай или на голову.
Студенческие времена прошли, и теперь я журналист. Ура! Но меня снова отправляют в общежитие. На этот раз в политеховское, на улице Мира, 28, и лишь на один день в роли студента корпоративной группы ЛУКОЙЛа.
На входе меня с улыбкой встречает вахтёр Наталья Викторовна, я получаю временный пропуск и уже чувствую нотки студенчества. Для полного счастья не хватает только ключей от комнаты. Жду их в холле, и наступает странное чувство. Что-то не так. Сам холл! Пусть снаружи здание общежития и не особо примечательное, но в холле крайне приятно находиться. На мгновение даже забываешь, где ты.
Спустя несколько минут мне вручают ключи. По пути на этаж вижу драконов и каких-то рыб на стенах. Оказывается, их вызвались рисовать сами студенты. Коридоры тоже выглядят хорошо. На стенах снова висят плакаты, как и в холле, но уже встречаются чуть более развлекательные.
Дверь в комнату. Волнительно. Всё вокруг вроде бы хорошо, но прошлый опыт проживания в общежитии даёт о себе знать.
А вот так было до ремонта (тяните бегунок в центре картинки)
Итак. Сразу оцениваю места притяжения. Рабочему месту ставлю высшую оценку. В частности, за близость к окну — с освещением проблем точно не возникнет. Рядом есть несколько розеток и стул! От него повеяло сразу чем-то родным. А, ну да, конечно, ведь такие же стоят в офисе Properm.ru.
С наличием техники в комнате тоже всё прекрасно: есть телевизор, электрический чайник, утюг и даже Яндекс. Станция — приятная, хоть и не обязательная вещь. Однако благодаря ей голосом можно управлять светом и даже чайником. А вот роутер в комнате — обязательная (а вдруг дистанционное обучение?).
Сразу чувствуется престиж и появляются вопросы. Может, я выбрал не ту профессию? В квартире у меня станции нет, да и в офисе тоже… Ну ладно, хотя бы со стульями есть попадание.
На одной лапше быстрого приготовления не проживёшь — денег и здоровья не хватит. Так что пора проинспектировать кухню. Комплектация приятная: две плиты, две микроволновки, две стиральные машины, две посудомойки (с грустью вспоминаю полторы работающие плиты в своём общежитии и один кран).
Ладно. Общие впечатления — это хорошо, но надо пообщаться и со студентами, чтобы они окунули меня в свою жизнь. Может, рассказали что-нибудь плохое. Ведь должны же быть и минусы. Благо, посидеть можно прямо на кухне.
Ребята рассказали, что оказались приятно удивлены общежитием, но отметили, что так выглядит далеко не каждый этаж. Третий и четвёртый этажи были отремонтированы в прошлом и нынешнем годах при поддержке ЛУКОЙЛа. Живут здесь как раз студенты горно-нефтяного факультета. Сказали и о том, что выбирали обучение в Перми в том числе из-за условий проживания и того, что для учащихся корпоративных групп компании места в общежитии выделяются в обязательном порядке.
Есть и немного минусов. Некоторые студенты жалуются на частые проверки комнат: «Где-то раз в неделю могут приходить и выискивать пыль в каждом углу. Или, например, ругают за носки, которые лежат на полу или на диване».
Уединимся в комнате с несколькими студентами за образовательной настольной игрой.
Ребята зачитывают первый вопрос: «Назовите плотность нефти». Мимо, отмолчусь. Второй вопрос: «Сколько времени занимает природный процесс образования нефти из органических останков?». И снова мимо. Надо прекращать. Лучше поговорим — это у меня получается лучше.
Рафик рассказывает, что хотел стать спортивным журналистом (коллега!) в Когалыме. Но в городе набирали студентов в корпоративную группу ЛУКОЙЛа для обучения в Перми. Решил попробовать. Сейчас в Когалыме строится филиал ПНИПУ, в котором можно будет продолжить обучение в 2023 году. Из бонусов — компания оплачивает проезд до дома на время каникул.
Для будущих студентов-нефтяников, судя по всему, условия будут еще лучше. В студгородке ПНИПУ к 2022 году планируется построить два новых корпуса общежития. Комнаты также будут двухместными и, конечно, с системой голосового управления всеми удобствами. Технологичным будет все здание благодаря системе безопасности с распознаванием лиц.
На этот раз я покидаю общежитие не спустя четыре года, а спустя лишь пару часов. В первом случае уходить из общаги было даже немного грустно. Хоть оно было значительно хуже и с тараканами, но о студенческих годах остались приятные воспоминания. Сегодня уходить из общежития мне было тоже грустно — ведь у них есть Яндекс. Станция и кофемашина!
Сегодня в ПНИПУ учатся корпоративные группы ЛУКОЙЛа по двум специализациям. Первый набор в группу по бакалавриату «Нефтегазовое дело» был организован в прошлом году, в этом — добавлен специалитет по направлению «Геология нефти и газа».
Фото Ирина Молокотина для Properm.ru; Сергей Петровых