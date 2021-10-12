Пермский краевой суд рассмотрит дело о жестоком убийстве отца и дочери из Заостровки

3 февраля в микрорайоне Заостровка были убиты беременная 21-летняя Шобнам Шозафарова и ее отец. Обезглавленное тело женщины нашли в квартире, мужчины — на улице. В преступлении обвинили мужа девушки, с которым она хотела развестись. У пары было двое малолетних детей, опекуном которых стал дядя погибшей женщины, детей после трагедии увезли из России. Тела отца и дочери были перевезены для захоронения на родину, в Таджикистан.