Пермский краевой суд рассмотрит дело о жестоком убийстве отца и дочери из Заостровки

Posted 12 октября 2021, 09:30
Published 12 октября 2021, 09:30
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Сегодня, 12 октября, в Пермский краевой суд на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении жителя Перми Шохназара Шозафарова. Мужчине инкриминируется пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью), сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Свою вину в содеянном Шозафаров признал. Во время расследования было проведено две психолого психиатрические экспертизы, которые показали, что мужчина в момент преступления был вменяем.
3 февраля в микрорайоне Заостровка были убиты беременная 21-летняя Шобнам Шозафарова и ее отец. Обезглавленное тело женщины нашли в квартире, мужчины — на улице. В преступлении обвинили мужа девушки, с которым она хотела развестись. У пары было двое малолетних детей, опекуном которых стал дядя погибшей женщины, детей после трагедии увезли из России. Тела отца и дочери были перевезены для захоронения на родину, в Таджикистан.