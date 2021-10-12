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Posted 12 октября 2021, 09:30

Published 12 октября 2021, 09:30

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

Пермский краевой суд рассмотрит дело о жестоком убийстве отца и дочери из Заостровки

Пермский краевой суд рассмотрит дело о жестоком убийстве отца и дочери из Заостровки

12 октября 2021, 09:30
Фото: Properm.ru.
Сегодня в суд поступило обвинительное заключение в отношении Шохназара Шосафарова, во время расследования мужчина признал вину в жестоком убийстве беременной жены и ее отца.

Сегодня, 12 октября, в Пермский краевой суд на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении жителя Перми Шохназара Шозафарова. Мужчине инкриминируется пп. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью), сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Свою вину в содеянном Шозафаров признал. Во время расследования было проведено две психолого психиатрические экспертизы, которые показали, что мужчина в момент преступления был вменяем.

3 февраля в микрорайоне Заостровка были убиты беременная 21-летняя Шобнам Шозафарова и ее отец. Обезглавленное тело женщины нашли в квартире, мужчины — на улице. В преступлении обвинили мужа девушки, с которым она хотела развестись. У пары было двое малолетних детей, опекуном которых стал дядя погибшей женщины, детей после трагедии увезли из России. Тела отца и дочери были перевезены для захоронения на родину, в Таджикистан.

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#Общество#Убийство#Заостровка
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