Где в Пермском крае и Перми поставить прививку от коронавируса?

Posted 13 октября 2021, 08:26
Published 13 октября 2021, 08:26
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал постановление 13 июля по которому обязал пройти вакцинацию сотрудникам, работающих в сферах:
Постановление Роспотребнадзора можно прочитать тут.
Самый простой способ — через портал «Госуслуг». Зайдите в раздел «Вакцинация от COVID-19» и нажмите на кнопку «Записаться на вакцинацию». Затем выберите удобный для вас пункт вакцинации (поликлинику или больницу), дату и время, подтвердите запись на прием. Если у вас не получается выбрать время, потому что свободные окна заняты, то запишитесь в лист ожидания. Вам должны позвонить из регистратуры поликлиники, чтобы согласовать с вами удобные дату и время.
Также можно через регистратуру вашей поликлиники по номеру телефона или при личном посещении. Перечень медицинских учреждений, в которых проводится вакцинация от коронавируса, размещен на сайте Пермской скорой медицинской помощи. Или позвоните по телефону единого краевого центра службы записи на прием к врачу для жителей Перми и Пермского края: 8–800–300–03–00.
Выше мы уже сказали, что в электронных сервисах вам предложат выбрать место для записи. Но журналист Properm.ru заметил, что на портале Госуслуги указаны не все медучреждения из списка Минздрава. Все больницы есть на карте ниже или по ссылке. Также есть карта больниц на Госуслугах при попытке записаться на вакцинацию.
Также в городе работают мобильные пункты, прививку в которых можно поставить без записи. Данные о них обновляет Минздрав как минимум каждую неделю, добавляем информацию и в новость.
На неделе с 1 по 7 ноября в Перми будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19 и гриппа:
|Адрес
|Время работы
|Вакцины
|Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)
|1-7 ноября с 12:00 до 18:00
|От COVID-19, от гриппа
|Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а
|1-5 ноября с 11:00 до 17:00; 6 ноября с 9:00 до 14:00
| От COVID-19, от гриппа
|Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, 1-й этаж
|1-3 ноября с 11:00 до 17:00; 4-7 ноября с 10:00 до 18:00
| От COVID-19, от гриппа
|
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, 1-й этаж
|
2-7 ноября с 11.00 до 17.00;
|От COVID-19, от гриппа, от пневмококковой инфекции
|
Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68
|
1-5 ноября с 10.00 до 16.00
|От COVID-19, от гриппа
|
Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»)
|
1-3 ноября с 12:00 до 18:30
|От COVID-19, от гриппа
|
МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9:
|
1-7 ноября с 11:00 до 17:00
| От COVID-19, от гриппа
|
ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (1-я очередь, 1-й этаж)
|
1-5 ноября с 14:00 до 20:00; 6-7 ноября с 12:00 до 18:00
| От COVID-19, от гриппа
Если вы записались через электронные сервисы, то перед прививкой вам все равно придется заполниться пару бумаг: согласие на обработку персональных данных, а также анкету (самочувствия на данный момент), также вам измерят температуру, проверят давление и сатурацию (показатель насыщенности крови кислородом). Однако не все обязательные процедуры проводят в каждой больнице.
Совет от редакции Properm.ru — не забудьте с собой СНИЛС и полис ОМС — вам придется еще раз заполнить данные из него. Сам укол занимает не больше минуты. Общее время прохождения в поликлинике по месту жительства — 10–15 минут, если не будет очередей. При этом поставить прививку можно в любой поликлинике, не обязательной в той, к которой вы прикреплены.
В мобильных пунктах вакцинации предстоит сначала отстоять очередь, а затем пройти те же этапы, как и при электронной записи.
Глава краевого Минздрава Анастасия Крутень сообщила 22 июля, что в регионе стартовала ревакцинация. Пока записаться на процедуру можно только через поликлинки. На «Госуслугах» процедура пока недоступна.
Из-за массового распространения COVID-19 процедуру повторной иммунизации рекомендуется проводить в течение 6 месяцев после ввода первого компонента вакцины. При этом специалисты отмечают, что проверять уровень антител перед вакцинацией или ревакцинацией не стоит, так как нет определенного уровня антител, при котором прививаться от COVID-19 не рекомендуется.