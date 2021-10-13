Где в Пермском крае и Перми поставить прививку от коронавируса?

Самый простой способ — через портал «Госуслуг». Зайдите в раздел «Вакцинация от COVID-19» и нажмите на кнопку «Записаться на вакцинацию». Затем выберите удобный для вас пункт вакцинации (поликлинику или больницу), дату и время, подтвердите запись на прием. Если у вас не получается выбрать время, потому что свободные окна заняты, то запишитесь в лист ожидания. Вам должны позвонить из регистратуры поликлиники, чтобы согласовать с вами удобные дату и время.