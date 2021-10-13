Пермский холдинг «ЭР-Телеком» купил двух провайдеров в Алтайском крае

Теперь клиенты региона будут получать услуги провайдера под брендами «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес» и «ЭР-Телеком». После реорганизации все права и обязательства «Дианэта» и «Рапир Телекома» перешли к АО «ЭР-Телеком Холдинг». «Перезаключать договор не нужно. Оплачивать услуги можно привычными способами, банковские реквизиты сохраняются. Дата внесения ежемесячных платежей остается прежней», — сообщается на официальных сайтах провайдеров. В ближайший год «Дианэт» и «Рапир Телеком» планируют заменить оборудование и модернизировать сети, а также предложат клиентам обновленный пакет услуг.