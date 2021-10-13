Пермский холдинг «ЭР-Телеком» купил двух провайдеров в Алтайском крае

Posted 13 октября 2021, 05:51
Published 13 октября 2021, 05:51
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Пермское АО «ЭР-Телеком Холдинг», принадлежащее бизнесмену Андрею Кузяеву, приобрело двух провайдеров в Алтайском крае. По данным «СПАРК-Интерфакс», процесс присоединения завершился 1 октября текущего года. Теперь компании принадлежат операторы связи ООО «Дианэт» и ООО «Рапир Телеком».
Теперь клиенты региона будут получать услуги провайдера под брендами «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес» и «ЭР-Телеком». После реорганизации все права и обязательства «Дианэта» и «Рапир Телекома» перешли к АО «ЭР-Телеком Холдинг». «Перезаключать договор не нужно. Оплачивать услуги можно привычными способами, банковские реквизиты сохраняются. Дата внесения ежемесячных платежей остается прежней», — сообщается на официальных сайтах провайдеров. В ближайший год «Дианэт» и «Рапир Телеком» планируют заменить оборудование и модернизировать сети, а также предложат клиентам обновленный пакет услуг.
Алтайские СМИ писали о покупке операторов связи еще летом прошлого года, но тогда процесс присоединения компаний к пермскому холдингу только начался.