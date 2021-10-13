«В министерстве его не видели». В суде предъявили обвинение экс-министру правительства Прикамья

Posted 13 октября 2021, 09:48
Published 13 октября 2021, 09:48
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Сегодня, 13 октября, в Ленинском районном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении экс-министра территориальной безопасности Пермского края Андрея Ковтуна и егеря-пожарного Вячеслава Верещагина. Бывшему чиновнику инкриминируется не только мошенничество, но и организация всей преступной схемы по фиктивному трудоустройству н должность замначальника пожарного отряда руководителя охотхозяйства.
В зачитанном гособвинителем Сергеем Бусовым обвинении есть данные о том, что в ноябре 2017 года министр общественной безопасности Андрей Ковтун поручил начальнику «23 отряда противопожарной службы Пермского края» Павлу Сюткину трудоустроить его знакомого Верещагина, якобы для работы в самом ведомстве. Ковтун заверил подчиненного, что фактически Верещагин будет работать в министерстве. Поскольку в минтербезе подходящих ставок не было, егеря трудоустроили заместителем начальника отряда, дислоцирующегося в Ильинском. Здесь он работал около года и уволился по собственному желанию накануне сокращения ставки третьего замруководителя.
Следствие считает, что Верещагин не выполнял никаких функций, связанных с противопожарной охраной, зарплата ему начислялась за работу в охотхозяйству. Во время расследования также выяснилось, что ранее мужчина был судим в 1999 году за кражу, но скрыл это при трудоустройстве в «23 отряда противопожарной службы Пермского края». В 2019 в отношении него было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям — по фактам мошенничества. Он незаконно получал выплаты в центре занятости в 2012–2014 годах, расследование было прекращено из-за истечения сроков давности.
Ковтун и Верещагин вину в содеянном не признают и называют данные расследования надуманными. Как заявил в процессе адвокат Михаил Постаногов, версия следствия будет полностью опровергнута материалами защиты.
Как прозвучало при изучении уголовного дела, практика трудоустройства сотрудников министерства в подведомственные организации существовала и ранее. На должности замначальника отряда до Верещагина служили Роман Пьянков и Вячеслав Ещенков, которые курировали в минтербезопасности вопросы строительства. При допросе представителя потерпевшей стороны, юриста отряда Ильи Белобородова Ковтун несколько раз задал вопрос, работали ли все трое в отряде и какую пользу от их трудоустройства ведомство получило. Юрист пояснил, что двое первых реально работали в минтербезопасности, участвовали в совещаниях, а Верещагина никто не видел ни в противопожарной службе, ни в министерстве.
По данным следствия, примерно в тот же период Верещагин был введен соучредителем в некоммерческое партнерство «Пермский ГПЗ» АК «СИБУР», позднее организация по данным «СПАРК-Интерфакс» была реорганизована в ассоциацию «Гаревское». В 2018 году Верещагин возглавил правление охотхозяйства. До появления в нем егеря-пожарного его учредителями числились Ковтун и член совета директоров «Пермский ГПЗ» АК «СИБУР» Альберт Хайбрахманов.
Общий ущерб, насчитанный следствием, составляет 592 тыс. рублей. Из них 501 тыс. рублей в виде зарплаты, премий и компенсационных выплат получил Верещагин. 81 тыс. рублей — уплаченные за него налоги и сборы. «23 отряд противопожарной службы Пермского края» ходатайствовал о том, чтобы суд взыскал в порядке гражданского производства с Верещагина все полученные им деньги, а с Ковтуна — остальную часть ущерба. В суде опеределили, что этот вопрос будет рассмотрен позднее, после изучения доказательств дела.
Факт фиктивного трудоустройства Верещагина был выявлен в 2019 году по оперативным данным УФСБ по Пермскому краю. Тогда же стало известно и о первом эпизоде фиктивного трудоустройства в структуры противопожарной службы другого егеря — Владимира Чудинова. Первый приговор вынесен Андрею Ковтуну и Владимиру Чудинову, а также руководителю «7 отряда Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю» Ивану Кожевникову летом 2020 года. Ковтун получил условный срок и был лишен звания генерал-майор. По второму делу в 2019 году следствие было прекращено за отсутствием состава преступления и возобновлено только после вынесения приговора по первому уголовному делу.