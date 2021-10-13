«В министерстве его не видели». В суде предъявили обвинение экс-министру правительства Прикамья

Следствие считает, что Верещагин не выполнял никаких функций, связанных с противопожарной охраной, зарплата ему начислялась за работу в охотхозяйству. Во время расследования также выяснилось, что ранее мужчина был судим в 1999 году за кражу, но скрыл это при трудоустройстве в «23 отряда противопожарной службы Пермского края». В 2019 в отношении него было прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям — по фактам мошенничества. Он незаконно получал выплаты в центре занятости в 2012–2014 годах, расследование было прекращено из-за истечения сроков давности.