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Posted 13 октября 2021, 14:20

Published 13 октября 2021, 14:20

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

В Москве задержали подростка. Он стрелял у школы из страйкбольного ружья

13 октября 2021, 14:20
После стрельбы подросток вернулся домой, где и был задержан. Мотивы его поступка пока не раскрываются.

Неизвестного молодого человека, который был замечен с оружием возле школы на юго-западе Москвы, задержали. Юноша устроил стрельбу у московской школы №1260. Оружие оказалось страйкбольным, сообщают со ссылкой на ГУВД столицы telegram-каналы. По некоторым данным, молодой человек живет в полутысяче метров от учебного заведения. О происшествии в полицию сообщила местная жительница, которая заметила подозрительного подростка на территории учебного заведения, пишут «Новые Известия».

После стрельбы подросток вернулся домой, где и был задержан. Мотивы его поступка пока не раскрываются. В результате происшествия никто не пострадал. На месте происшествия силовики изъяди гильзы.

Полицейские оцепили учебное учреждение и, убедившись, что школьникам ничего не угрожает, вывели их из здания. Как сообщали учащиеся лицея в соцсетях, учителя приказали детям забаррикадироваться в классах до поимки правонарушителя.

С начала учебного года это не первый случай скулшутинга в России. Самое серьезное происшествие было в Перми 20 сентября. Во время нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет погибли шесть человек, около сорока — получили ранения и травмы. Студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришел в вуз с охотничьей винтовкой, был обезврежен на месте и получил ранения. Сейчас он под охраной находится на излечении в больнице, ему сделано несколько операций. Всего в Пермском крае в последние годы было три случая нападений на учебные заведения. 15 января 2019 года двое подростков напали на учеников пермской школы № 127. 21 мая ученик березниковской школы напал с ножом на учительницу.

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