В Москве задержали подростка. Он стрелял у школы из страйкбольного ружья

С начала учебного года это не первый случай скулшутинга в России. Самое серьезное происшествие было в Перми 20 сентября. Во время нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет погибли шесть человек, около сорока — получили ранения и травмы. Студент первого курса юрфака Тимур Бекмансуров пришел в вуз с охотничьей винтовкой, был обезврежен на месте и получил ранения. Сейчас он под охраной находится на излечении в больнице, ему сделано несколько операций. Всего в Пермском крае в последние годы было три случая нападений на учебные заведения. 15 января 2019 года двое подростков напали на учеников пермской школы № 127. 21 мая ученик березниковской школы напал с ножом на учительницу.