Интернет-магазин KazanExpress раздает промокоды: покупки в Пермь доставят за один день

Маркетплейс KazanExpress дарит жителям Перми новые промокоды на 500 и 300 рублей. Они действуют на все товары, которые есть на торговой площадке: электронику, бытовую технику, одежду, аксессуары и другие. Крупные покупки пермяки теперь могут оплатить по частям без переплат: для этого достаточно нажать одну кнопку при оформлении заказа.



Пермяки, которые сделают заказ впервые на сайте или в приложении, при покупке от 2 тыс. рублей сэкономят 500 рублей. Свои посылки они получат уже на следующий день: на пункте выдачи их можно забрать бесплатно. При покупке от 1990 рублей бесплатно доставить покупки домой может курьер. Промокод появится автоматически после регистрации в приложении, его нужно активировать в корзине.



Для тех, кто уже делал заказы на маркетплейсе, также действует новая акция: скидка 300 рублей при покупке от 1 тыс. рублей. Для этого нужно при получении заказа в пункте выдачи снять распаковку посылки и поделиться видео в сторис в Инстаграм. Промокод на скидку выдаст администратор пункта выдачи, а сэкономить можно уже при следующей покупке на KazanExpress.



Крупные покупки горожане теперь могут оплатить долями: это рассрочка без переплат, которую можно оформить на сайте или в приложении. Она действует на сумму до 30 тыс. рублей, при заказе нужно оплатить 25% стоимости. Оставшаяся сумма автоматически спишется тремя равными платежами с интервалом в 2 недели с той же карты.