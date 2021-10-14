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Posted 14 октября 2021, 09:10

Published 14 октября 2021, 09:10

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

Интернет-магазин KazanExpress раздает промокоды: покупки в Пермь доставят за один день

14 октября 2021, 09:10
Открыть пакет и проверить заказ можно сразу при получении.

Маркетплейс KazanExpress дарит жителям Перми новые промокоды на 500 и 300 рублей. Они действуют на все товары, которые есть на торговой площадке: электронику, бытовую технику, одежду, аксессуары и другие. Крупные покупки пермяки теперь могут оплатить по частям без переплат: для этого достаточно нажать одну кнопку при оформлении заказа.

Пермяки, которые сделают заказ впервые на сайте или в приложении, при покупке от 2 тыс. рублей сэкономят 500 рублей. Свои посылки они получат уже на следующий день: на пункте выдачи их можно забрать бесплатно. При покупке от 1990 рублей бесплатно доставить покупки домой может курьер. Промокод появится автоматически после регистрации в приложении, его нужно активировать в корзине.

Для тех, кто уже делал заказы на маркетплейсе, также действует новая акция: скидка 300 рублей при покупке от 1 тыс. рублей. Для этого нужно при получении заказа в пункте выдачи снять распаковку посылки и поделиться видео в сторис в Инстаграм. Промокод на скидку выдаст администратор пункта выдачи, а сэкономить можно уже при следующей покупке на KazanExpress.

Крупные покупки горожане теперь могут оплатить долями: это рассрочка без переплат, которую можно оформить на сайте или в приложении. Она действует на сумму до 30 тыс. рублей, при заказе нужно оплатить 25% стоимости. Оставшаяся сумма автоматически спишется тремя равными платежами с интервалом в 2 недели с той же карты.

Все покупки придут в одной посылке — их привезут со склада, который находится в Казани. Если товар не понравился или не подошел, его без проблем примут обратно на пункте выдачи или заберет курьер, зависит от способа доставки. Деньги перечислят на карту, с которой поступила оплата, в течение недели. Если брак товара обнаружился позже, то на возврат у покупателя есть 14 дней.

Пункты выдачи KazanExpress в Перми находятся по адресам:

  • г. Пермь, улица Парковый проспект, дом №13
  • г. Пермь, улица Мира, дом №67
  • г. Пермь, улица Маршала Рыбалко, дом №35
  • г. Пермь, улица 25 Октября, дом №17
  • г. Пермь, улица Юрша, дом №25
  • г. Пермь, улица Белинского, дом №48
  • г. Пермь, улица Космонавта Леонова, дом №64
  • г. Пермь, улица Ким, дом №74А
  • г. Пермь, улица Революции, дом №6
  • г. Пермь, улица Луначарского, дом №94
  • г. Пермь, улица Академика Веденеева, дом №79
  • г. Пермь, улица Карпинского, дом №53А

Заказ можно сделать на сайте и в приложении KazanExpress.

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