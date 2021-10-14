Пермяк осужден за кражи из офисов и кабинетов врачей

После освобождения из колонии пермяк вернулся к прежним привычкам. Он одевался так, чтобы не выделяться из толпы, после чего заходил в здания медицинских центров и офисы фирм. Мужчина тайком находил незапертые пустые кабинеты, заглядывал в них и обыскивал сумки. В основном, злоумышленник находил и забирал деньги с банковскими картами. Он аккуратно складывал кошельки обратно в сумки, поэтому потерпевшие не сразу обнаруживали кражу. Некоторые пострадавшие узнавали, что в их офисы приходил вор лишь из сообщений в общих группах соцсетей.