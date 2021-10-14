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Posted 14 октября 2021, 06:48

Published 14 октября 2021, 06:48

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

Пермяк осужден за кражи из офисов и кабинетов врачей

Пермяк осужден за кражи из офисов и кабинетов врачей

14 октября 2021, 06:48
Фото: 1MI.
Найти злоумышленника полицейским помогла одна из потерпевших.

В Перми Ленинский районный суд признал 32-летнего мужчину виновным в четырех кражах. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, он уже ранее был судим за хищения имущества.

После освобождения из колонии пермяк вернулся к прежним привычкам. Он одевался так, чтобы не выделяться из толпы, после чего заходил в здания медицинских центров и офисы фирм. Мужчина тайком находил незапертые пустые кабинеты, заглядывал в них и обыскивал сумки. В основном, злоумышленник находил и забирал деньги с банковскими картами. Он аккуратно складывал кошельки обратно в сумки, поэтому потерпевшие не сразу обнаруживали кражу. Некоторые пострадавшие узнавали, что в их офисы приходил вор лишь из сообщений в общих группах соцсетей.

Одна из потерпевших получила смс-сообщение о том, что с ее карты списали деньги и забила тревогу. Она тут же передала полицейским видеозапись с камеры наружного наблюдения, которая зафиксировала, как злоумышленник обворовывает ее офис. Полиция установила личность мужчины и задержала его.

Суд приговорил виновного к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

#Происшествия
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