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Posted 14 октября 2021, 09:14

Published 14 октября 2021, 09:14

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

В Пермском крае за сутки выявлено 569 случаев заражения коронавирусом

14 октября 2021, 09:14
Сюжет
Коронавирус в Перми
В больницах региона в тяжелом состоянии находится 543 пациента с коронавирусной инфекцией.

В Пермском крае за сутки подтверждено 569 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья со ссылкой на статистику Роспотребнадзора. Сейчас в больницах региона лечатся 4 475 человек, из них 543 пациента — в тяжелом состоянии. На ИВЛ находятся 212 жителей Прикамья.

За сутки от коронавируса умерли 32 человека, 287 — выздоровели. В Пермском крае проходит вакцинация от COVID-19: первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» привились 805 285 человек (еще 3 758 за сутки), завершили иммунизацию двумя компонентами вакцины 650 366 человек (за сутки — 1 746). За сутки лаборатории региона провели 14 358 ПЦР-исследований на коронавирус.

#Общество#Коронавирус в Перми
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