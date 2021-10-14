В Пермском крае за сутки выявлено 569 случаев заражения коронавирусом

Posted 14 октября 2021, 09:14
Published 14 октября 2021, 09:14
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
В Пермском крае за сутки подтверждено 569 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья со ссылкой на статистику Роспотребнадзора. Сейчас в больницах региона лечатся 4 475 человек, из них 543 пациента — в тяжелом состоянии. На ИВЛ находятся 212 жителей Прикамья.
За сутки от коронавируса умерли 32 человека, 287 — выздоровели. В Пермском крае проходит вакцинация от COVID-19: первым компонентом препарата или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» привились 805 285 человек (еще 3 758 за сутки), завершили иммунизацию двумя компонентами вакцины 650 366 человек (за сутки — 1 746). За сутки лаборатории региона провели 14 358 ПЦР-исследований на коронавирус.