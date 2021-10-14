В Пермском крае за сутки выявлено 569 случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за сутки подтверждено 569 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья со ссылкой на статистику Роспотребнадзора. Сейчас в больницах региона лечатся 4 475 человек, из них 543 пациента — в тяжелом состоянии. На ИВЛ находятся 212 жителей Прикамья.