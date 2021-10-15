Банк «Открытие» вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными

Потребительский кредит в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.