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Posted 15 октября 2021, 09:42

Published 15 октября 2021, 09:42

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

Банк «Открытие» вошел в топ-3 по привлекательности кредита наличными

15 октября 2021, 09:42
Аналитики «Выберу.ру» ежемесячно сравнивают условия предоставления потребительских кредитов у топ-50 банков по объемам кредитования и выбирают 20 лучших.

Кредит наличными банка «Открытие» по итогам сентября 2021 года вошел в тройку лидеров рейтинга лучших потребительских кредитов на российском банковском рынке, по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». Клиенты банка могут получить необходимую сумму по ставке от 5,5% годовых и кешбэк за пользование кредитными средствами.

Главные критерии сравнения кредитов: надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат.

По всем этим параметрам кредит наличными банка «Открытие» занял третье место на рынке.

Потребительский кредит в банке «Открытие» можно оформить по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2,5% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, предварительное решение банк примет за 3 минуты.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте.

«Выберу.ру» () входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.

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