Локдаун и QR-коды для доступа в общепит. Как власти Пермского края планируют бороться с коронавирусом?

Сейчас в регионе развернуто 6 468 «коронавирусных» коек. Занято из них — 5 635 До конца месяца планируется перепрофилировать еще 886 коек. Зампред правительства Прикамья Сергей Никифоров, отвечающий за сферу здравоохранения, отметил, что реанимационные палаты ковидных стационаров, в которых лежат тяжелые больные, полностью заняты: «95% пациентов, которые находятся в этих палатах, не привиты от коронавируса. В целом в настоящее время из всех госпитализированных 99,3% — люди, не прошедшие вакцинацию. При этом 70% коек в стационарах занимают люди в возрасте старше 60 лет».