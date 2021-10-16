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Posted 16 октября 2021, 05:31

Published 16 октября 2021, 05:31

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

Локдаун и QR-коды для доступа в общепит. Как власти Пермского края планируют бороться с коронавирусом?

16 октября 2021, 05:31
Сюжет
Коронавирус в Перми
Ужесточить меры по борьбе с коронавирусом могут уже на следующей неделе.

В Пермском крае из-за сложной обстановки с коронавирусом региональным оперштаб планирует ввести ряд ограничений:

  • Строгую самоизоляцию для людей 65 лет и старше, если они не привиты от коронавируса или не переболели им в последние 6 месяцев;
  • Доступы по QR-кодам в заведения общественного питания, ТЦ И ТРК;
  • Локдаун в муниципалитетах края с низкими показателями по вакцинации. Также планируется наказать чиновников, которые плохо контролируют соблюдение мер по борьбе с COVID-19.

Данные меры еще раз обсудят на следующем заседании оперштаба.

Сейчас в регионе развернуто 6 468 «коронавирусных» коек. Занято из них — 5 635 До конца месяца планируется перепрофилировать еще 886 коек. Зампред правительства Прикамья Сергей Никифоров, отвечающий за сферу здравоохранения, отметил, что реанимационные палаты ковидных стационаров, в которых лежат тяжелые больные, полностью заняты: «95% пациентов, которые находятся в этих палатах, не привиты от коронавируса. В целом в настоящее время из всех госпитализированных 99,3% — люди, не прошедшие вакцинацию. При этом 70% коек в стационарах занимают люди в возрасте старше 60 лет».

При этом на домашнем лечении с подтвержденным коронавирусом остаются около 23,5 тыс. жителей региона, однако во время визитов врачей и проверок Роспотребнадзора около половины пациентов нет дома, что влечет риск заражения здоровых людей.

#Общество#Коронавирус в Перми
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