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Posted 17 октября 2021, 04:00

Published 17 октября 2021, 04:00

Modified 2 марта 2023, 16:08

Updated 2 марта 2023, 16:08

Из-за аварии водовода в логу на Маршрутной три пермских микрорайона остались без воды

Из-за аварии водовода в логу на Маршрутной три пермских микрорайона остались без воды

17 октября 2021, 04:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Накануне вечером без воды были центр Перми, Мотовилиха и Индустриальный районы.

17 октябрая в 00:10 местного времени аварийные бригады «Новогора-Прикамье» выявили на магистральном водоводе по ул. Маршрутная в логу утечку. Было произведено отключение участка сети водоснабжения, сообщают в компании.

Сейчас в микрорайонах Краснова, Крохалева, Октябрьский возможны перебои водоснабжения вплоть до полного отсутствия воды. Специалисты «Новогора» ведут работы по ликвидации повреждения на магистральном водоводе.

Для жителей организован подвоз воды.

Накануне вечером вода пропала в домах в центре Перми, Мотовилихе и Индустриальном районе. До нахождения места утечки пониженное давление в водоводе было в большинстве жилых домов в левобережной части Перми.

#Общество#Коммунальный рай
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