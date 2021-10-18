В Пермском крае 12-летний подросток устроил стрельбу в школе

Инцидент произошел в поселке Сарс. Шестиклассник произвел два выстрела из охотничьего ружья «Сайга» прямо в школе. По предварительным данным, пострадавших нет, а подростка задержали и изъяли патроны. Сейчас с ним общаются правоохранительные органы. Портал Октябрьского городского округа ProCHAD сообщает, что инцидент случился сегодня утром, около 7:00. По информации издания, учеников эвакуировали из учебного заведения.