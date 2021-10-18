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Posted 18 октября 2021, 04:22

Published 18 октября 2021, 04:22

Modified 2 марта 2023, 16:08

Updated 2 марта 2023, 16:08

В Пермском крае 12-летний подросток устроил стрельбу в школе

В Пермском крае 12-летний подросток устроил стрельбу в школе

18 октября 2021, 04:22
Фото: Properm.ru.
Очевидцы сообщают, что школьника задержали сотрудники правоохранительных органов. В ГУ МВД и СУ СКР по Пермскому краю пока уточняют информацию о происшествии.

В Октябрьском районе Пермского края 12-летний подросток открыл стрельбу в школе. Об этом пишет telegram-канал «112».

Инцидент произошел в поселке Сарс. Шестиклассник произвел два выстрела из охотничьего ружья «Сайга» прямо в школе. По предварительным данным, пострадавших нет, а подростка задержали и изъяли патроны. Сейчас с ним общаются правоохранительные органы. Портал Октябрьского городского округа ProCHAD сообщает, что инцидент случился сегодня утром, около 7:00. По информации издания, учеников эвакуировали из учебного заведения.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края подтвердили происшествие. По их данным, школьник выстрелил в потолок и стену. Его обезвредил директор школы.

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#Общество
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