Зачем существуют МФО? Разбираем популярные мифы о микрофинансовых организациях

Это в крупных городах есть банки, да и то не все во всех. А в отдаленных территориях, в малых городах, в поселениях гражданам и малому бизнесу сложнее получить доступ к кредитам. И микрофинансовые организации здесь оказываются важны и нужны. Кроме того, не все люди могут получить кредиты в банке, у кого-то нет официальной справки о доходах, у кого-то испорчена кредитная история, нет залога, нет поручителей, да просто нет времени собирать документы. И здесь помощь микрофинансовой организации окажется полезной и нужной. МФО выдаст деньги быстро, особенно это важно, если деньги нужны здесь и сейчас.