Зачем существуют МФО? Разбираем популярные мифы о микрофинансовых организациях

Posted 18 октября 2021, 04:01
Published 18 октября 2021, 04:01
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Микрозаймы у многих стойко ассоциируются с чем-то сомнительным и полулегальным. Меж тем микрофинансовые организации работают, их никто не запрещает, не закрывает. Значит, они законны? Зачем они нужны? Почему популярны? Развенчиваем мифы, связанные с МФО.
МФО — неофициальные какие-то организации. У них деньги брать нельзя, потому что по закону с ними потом не разобраться. Будет только документ о займе с вашей подписью и, конечно, братки с битами и утюгами.
Первые МФО появились в середине 1990-х годов, а специальное законодательство о них — закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» начал действовать с 2011 года. Любой экономист скажет, что МФО — небольшой, но важный элемент финансовой системы страны. Таким образом, вся работа и деятельность МФО регулируются законом. Любой экономист скажет, что МФО — небольшой, но важный элемент финансовой системы страны. Проверкой того, чтобы МФО соблюдали права потребителей, занимается Центробанк. Он же контролирует их финансовую устойчивость. На сайте ЦБ есть реестр официальных микрофинансовых организаций. Если организации нет в реестре, — делайте выводы, она нелегальная!
Житель Перми Сергей Савельев не часто, но пользуется услугами микрофинансовых организаций. «Мне надо было срочно деньги, продавали путевки в отпуск по очень смешной цене, на одну хватало, на вторую, для жены, нет. Я занял в МФО, проверил ее сначала, конечно, купил, а через пару дней с зарплаты жены — отдали с какими-то копейками», — рассказал он один из примеров.
Вы возьмете небольшую сумму денег под огромные проценты. И вот из-за этих нереальных процентов ваш долг в одну тысячу рублей превратится в 10 тыс. рублей через неделю. А то и в 100 тысяч. И закон не будет на вашей стороне, ведь у МФО «юридически всё чисто».
Существует ограничение для процентов по потребительским займам, максимально возможный процент — это 1% в день. И даже 365% за год не выйдет никак, все разговоры про 500% — это, конечно, выдумки. Закон прямо устанавливает предельную задолженность в 1.5 суммы займа. Причем сюда включены любые платежи (неустойки, штрафы, пеня, комиссии). Если вы возьмете в долг у МФО 100 рублей на месяц, то через 31 день вы будете должны максимум 250 (сам долг + 150 рублей переплаты) рублей. Не 1000, не 500, не 100 тыс. рублей, а максимум, со всеми «накрутками» 250 рублей.
Процент, конечно, выше, чем в банке, но у МФО и риски выше, они не интересуются кредитной историей клиента, не спрашивают справок о доходах. Для получения займа в МФО нужен буквально только паспорт и, может быть, ещё один документ, удостоверяющий личность.
Такие условия подойдут оптимально людям, , которые оказались в сложных обстоятельствах в данную минуту, и они знают, что вернут долг, но им деньги нужны срочно, сейчас. Если не будет МФО, этим людям куда податься? К каким-то нелегальным ростовщикам? Ведь там их никто не защитит.
МФО отбирают имущество, а главное — квартиры. Возьмёшь в долг, чтобы купить продукты, а останешься без единственного жилья. Кто не боится остаться на улице?
Ни одна МФО не имеет права давать в долг под залог жилья. И этим тоже обусловлен высокий процент по займам. В ноябре 2019 года принято ограничение закреплено законом. Если вам предлагают дать такой «залог», то не стоит доверять такой компании. Не рискуйте. А ещё лучше обратиться в Банк России или правоохранительные органы, и сообщить об условиях, которые вам предложили.
Микрофинансовые организации наживаются на бедах людей. То есть к ним приходят от отчаяния, когда нет на хлеб, а они и рады, дадут в долг под 500 процентов (на самом деле, нет, см. выше). Дотянешь до зарплаты — а с зарплаты все долги и отдашь, и снова — в долг.
В МФО не более 22% клиентов, которые являются малоимущими, приходят, потому что нет денег на еду или аренду жилья. Микрокредиты берут разные люди по разным причинам — например, сломался телефон, надо срочно новый, или потребовалось заменить колесо, а до зарплаты несколько дней. Например, Анна Липина должна была встретить младшего брата на вокзале, но телефон у нее сломался, она оформила микрозайм, купила новый телефон, дозвонилась до брата, успокоила его, успокоилась сама. Через несколько дней вернула долг.
Примерно 25% всех займов — это вообще кредиты для малого и среднего предпринимательства, в том числе с господдержкой, по ставкам от 4% годовых.
Долги МФО обязательно придут «выбивать» из вас коллекторы с дубинками и утюгами. Они украдут всю семью, засунут в багажник и увезут в лес.
Ну нет же. На сегодняшний день законом предусмотрен и этот момент. Долг в принципе можно передать только профессиональному кредитору (банку, МФО) или коллекторскому агентству. Передача любому другому юридическому или физическому лицу запрещена законом. Да и передают МФО лишь малую часть задолженности, самые тяжелые долги. Коллекторы тоже обязаны соблюдать закон. Закон предусматривает запрет на угрозы, запрет на физическую силу, запрет на оскорбления. Деятельность коллекторов регулируется специальным законом — ФЗ №230. После того, как он вступил в силу, количество жалоб, связанных с взысканием задолженности, за 2020 год снизилось почти в два раза.
И все же — микрофинансовые организации вредны, надо от них избавиться, они развращают одних людей, наживаются на бедах других людей, неподконтрольны никому. Потому что см. мифы № 1–5.
Это в крупных городах есть банки, да и то не все во всех. А в отдаленных территориях, в малых городах, в поселениях гражданам и малому бизнесу сложнее получить доступ к кредитам. И микрофинансовые организации здесь оказываются важны и нужны. Кроме того, не все люди могут получить кредиты в банке, у кого-то нет официальной справки о доходах, у кого-то испорчена кредитная история, нет залога, нет поручителей, да просто нет времени собирать документы. И здесь помощь микрофинансовой организации окажется полезной и нужной. МФО выдаст деньги быстро, особенно это важно, если деньги нужны здесь и сейчас.
Услуги МФО востребованы малым бизнесом, когда нужно срочно оплатить товар или внести арендный платеж.
Запрет микрофинансовых организаций не изменит того, что люди и бизнес иногда нуждаются в быстрых небольших займах. И эту свободную нишу, конечно же, тогда займут нелегалы. А для них нет законов, они точно неподкронтрольны никому.
Именно неофициальные конторы представляют опасность для людей и бизнеса, неофициальные «ростовщики» и «черные кредиторы» никогда не попадут в реестр Центробанка. Они пользуются незаконными методами, навязывают незаконные условия займов. Отличить их от легальных организаций можно — в первую очередь, проверить, есть ли они на сайте Банка России.
Кстати, если вы считаете, что легальная организация нарушает ваши права, обратитесь в Банк России.
Правила безопасности при обращении в микрофинансовую организацию:
Всегда сохраняйте документы об оплате долга: чек, квитанцию или приходно-кассовый ордер. Можно брать у кредитора справку о том, что вы погасили заем (часть долга по займу), пусть указывает, сколько погашено, сколько осталось.
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