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Posted 18 октября 2021, 04:01

Published 18 октября 2021, 04:01

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

Зачем существуют МФО? Разбираем популярные мифы о микрофинансовых организациях

Зачем существуют МФО? Разбираем популярные мифы о микрофинансовых организациях

18 октября 2021, 04:01
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
Центробанк
Разберемся в том, как работают микрофинансовые организации, какие они бывают.

Микрозаймы у многих стойко ассоциируются с чем-то сомнительным и полулегальным. Меж тем микрофинансовые организации работают, их никто не запрещает, не закрывает. Значит, они законны? Зачем они нужны? Почему популярны? Развенчиваем мифы, связанные с МФО.

Миф №1

МФО — неофициальные какие-то организации. У них деньги брать нельзя, потому что по закону с ними потом не разобраться. Будет только документ о займе с вашей подписью и, конечно, братки с битами и утюгами.

На самом деле

Первые МФО появились в середине 1990-х годов, а специальное законодательство о них — закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» начал действовать с 2011 года. Любой экономист скажет, что МФО — небольшой, но важный элемент финансовой системы страны. Таким образом, вся работа и деятельность МФО регулируются законом. Любой экономист скажет, что МФО — небольшой, но важный элемент финансовой системы страны. Проверкой того, чтобы МФО соблюдали права потребителей, занимается Центробанк. Он же контролирует их финансовую устойчивость. На сайте ЦБ есть реестр официальных микрофинансовых организаций. Если организации нет в реестре, — делайте выводы, она нелегальная!

Житель Перми Сергей Савельев не часто, но пользуется услугами микрофинансовых организаций. «Мне надо было срочно деньги, продавали путевки в отпуск по очень смешной цене, на одну хватало, на вторую, для жены, нет. Я занял в МФО, проверил ее сначала, конечно, купил, а через пару дней с зарплаты жены — отдали с какими-то копейками», — рассказал он один из примеров.


Миф №2

Вы возьмете небольшую сумму денег под огромные проценты. И вот из-за этих нереальных процентов ваш долг в одну тысячу рублей превратится в 10 тыс. рублей через неделю. А то и в 100 тысяч. И закон не будет на вашей стороне, ведь у МФО «юридически всё чисто».

На самом деле

Существует ограничение для процентов по потребительским займам, максимально возможный процент — это 1% в день. И даже 365% за год не выйдет никак, все разговоры про 500% — это, конечно, выдумки. Закон прямо устанавливает предельную задолженность в 1.5 суммы займа. Причем сюда включены любые платежи (неустойки, штрафы, пеня, комиссии). Если вы возьмете в долг у МФО 100 рублей на месяц, то через 31 день вы будете должны максимум 250 (сам долг + 150 рублей переплаты) рублей. Не 1000, не 500, не 100 тыс. рублей, а максимум, со всеми «накрутками» 250 рублей.

Процент, конечно, выше, чем в банке, но у МФО и риски выше, они не интересуются кредитной историей клиента, не спрашивают справок о доходах. Для получения займа в МФО нужен буквально только паспорт и, может быть, ещё один документ, удостоверяющий личность.

Такие условия подойдут оптимально людям, , которые оказались в сложных обстоятельствах в данную минуту, и они знают, что вернут долг, но им деньги нужны срочно, сейчас. Если не будет МФО, этим людям куда податься? К каким-то нелегальным ростовщикам? Ведь там их никто не защитит.

Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России:— Рынок МФО стал гораздо более цивилизованным, клиентоориентированным. Получать займы можно быстро и комфортно (в том числе онлайн), не боясь «подводных камней». Законом установлены предельные ставки по займам и другие ограничения — то есть МФО ни при каких обстоятельствах не возьмет с вас «космические» проценты. По закону работать на рынке могут только те организации, которые внесены в реестр Банка России. Мы контролируем, соблюдают ли они требования законодательства, не нарушают ли права потребителей».

Миф №3

МФО отбирают имущество, а главное — квартиры. Возьмёшь в долг, чтобы купить продукты, а останешься без единственного жилья. Кто не боится остаться на улице?

На самом деле

Ни одна МФО не имеет права давать в долг под залог жилья. И этим тоже обусловлен высокий процент по займам. В ноябре 2019 года принято ограничение закреплено законом. Если вам предлагают дать такой «залог», то не стоит доверять такой компании. Не рискуйте. А ещё лучше обратиться в Банк России или правоохранительные органы, и сообщить об условиях, которые вам предложили.

Миф №4

Микрофинансовые организации наживаются на бедах людей. То есть к ним приходят от отчаяния, когда нет на хлеб, а они и рады, дадут в долг под 500 процентов (на самом деле, нет, см. выше). Дотянешь до зарплаты — а с зарплаты все долги и отдашь, и снова — в долг.

На самом деле

В МФО не более 22% клиентов, которые являются малоимущими, приходят, потому что нет денег на еду или аренду жилья. Микрокредиты берут разные люди по разным причинам — например, сломался телефон, надо срочно новый, или потребовалось заменить колесо, а до зарплаты несколько дней. Например, Анна Липина должна была встретить младшего брата на вокзале, но телефон у нее сломался, она оформила микрозайм, купила новый телефон, дозвонилась до брата, успокоила его, успокоилась сама. Через несколько дней вернула долг.

Примерно 25% всех займов — это вообще кредиты для малого и среднего предпринимательства, в том числе с господдержкой, по ставкам от 4% годовых.

Миф №5

Долги МФО обязательно придут «выбивать» из вас коллекторы с дубинками и утюгами. Они украдут всю семью, засунут в багажник и увезут в лес.

На самом деле

Ну нет же. На сегодняшний день законом предусмотрен и этот момент. Долг в принципе можно передать только профессиональному кредитору (банку, МФО) или коллекторскому агентству. Передача любому другому юридическому или физическому лицу запрещена законом. Да и передают МФО лишь малую часть задолженности, самые тяжелые долги. Коллекторы тоже обязаны соблюдать закон. Закон предусматривает запрет на угрозы, запрет на физическую силу, запрет на оскорбления. Деятельность коллекторов регулируется специальным законом — ФЗ №230. После того, как он вступил в силу, количество жалоб, связанных с взысканием задолженности, за 2020 год снизилось почти в два раза.

Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России:— Взыскание просроченной задолженности — чувствительная тема. Конечно, взаимодействие с должниками должно быть цивилизованным. Закон определяет круг лиц, которые могут взыскивать задолженность, — это или профессиональные кредиторы, или коллекторы. В законе прописано, каким критериям должны соответствовать взыскатели, способы взаимодействия с должником — например, нельзя звонить по ночам или угрожать жизни и здоровью. Недавно вступил в силу еще один закон, который также принимался по инициативе Банка России. По нему для взаимодействия с членами семьи, соседями, родственниками должника и другими людьми, кредиторам или коллекторам придётся получить их согласие. Раньше было достаточно только согласия самого заёмщика. Все эти меры способствуют наведению порядка в вопросах взыскания просроченной задолженности.

Миф №6

И все же — микрофинансовые организации вредны, надо от них избавиться, они развращают одних людей, наживаются на бедах других людей, неподконтрольны никому. Потому что см. мифы № 1–5.

На самом деле

Это в крупных городах есть банки, да и то не все во всех. А в отдаленных территориях, в малых городах, в поселениях гражданам и малому бизнесу сложнее получить доступ к кредитам. И микрофинансовые организации здесь оказываются важны и нужны. Кроме того, не все люди могут получить кредиты в банке, у кого-то нет официальной справки о доходах, у кого-то испорчена кредитная история, нет залога, нет поручителей, да просто нет времени собирать документы. И здесь помощь микрофинансовой организации окажется полезной и нужной. МФО выдаст деньги быстро, особенно это важно, если деньги нужны здесь и сейчас.

Услуги МФО востребованы малым бизнесом, когда нужно срочно оплатить товар или внести арендный платеж.

Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России:— Микрофинансовые компании делают финансовые услуги максимально доступными для людей и бизнеса, а сам рынок МФО — это небольшая, но очень важная часть российской финансовой системы. Банки работают далеко не во всех населенных пунктах. Зачастую малым и микропредприятиям — например, семейному бизнесу — получить кредит в банке непросто. Особенно на начальном этапе, в момент становления. Иногда это может быть дело, организованное индивидуальным предпринимателем, самозанятым. Иногда деньги им нужны на короткий срок, буквально на пару дней — закупить нужный товар, отремонтировать необходимую технику или оборудование. В этих случаях и могут помочь МФО, в том числе специализированные, которые занимаются финансированием малого бизнеса.

Запрет микрофинансовых организаций не изменит того, что люди и бизнес иногда нуждаются в быстрых небольших займах. И эту свободную нишу, конечно же, тогда займут нелегалы. А для них нет законов, они точно неподкронтрольны никому.

Именно неофициальные конторы представляют опасность для людей и бизнеса, неофициальные «ростовщики» и «черные кредиторы» никогда не попадут в реестр Центробанка. Они пользуются незаконными методами, навязывают незаконные условия займов. Отличить их от легальных организаций можно — в первую очередь, проверить, есть ли они на сайте Банка России.

Кстати, если вы считаете, что легальная организация нарушает ваши права, обратитесь в Банк России.

Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России:— Получить заем в МФО очень просто, микрофинансовые организации помогают людям и компаниям, которым нужны деньги здесь и сейчас. Но перед тем, как брать деньги в долг, нужно подумать, как вы будете их отдавать. Долг не исчезнет сам собой и нужно заранее спланировать его возврат в установленные договором сроки. Такой подход позволит вам избежать закредитованности, поможет сохранить хорошую кредитную историю.

Правила безопасности при обращении в микрофинансовую организацию:

  • Проверьте, есть ли компания в реестре Банка России. Обратите внимание на написание названия, на реквизиты организации, адрес, ИНН. Бывает, что нелегальные фирмы маскируются под легальные.
  • Внимательно прочитайте договор, особенно про процентные ставки, а также индивидуальные условия договора (они должны быть в табличной форме) и общие условия (устанавливаются МФО).
  • Дополнительные услуги — важный пункт в договоре, может повлиять на то, какую сумму вам придётся вернуть.
  • Полная стоимость займа обязательно должна быть указана в рамке в правом верхнем углу на первой странице индивидуальных условий договора.

Всегда сохраняйте документы об оплате долга: чек, квитанцию или приходно-кассовый ордер. Можно брать у кредитора справку о том, что вы погасили заем (часть долга по займу), пусть указывает, сколько погашено, сколько осталось.

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#Банки#Мфо#Центробанк
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