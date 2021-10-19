properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2021, 09:38

Published 19 октября 2021, 09:38

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Банк «Открытие» получил премию «Качество обслуживания и права потребителей»

19 октября 2021, 09:38
Лауреатами премии становятся компании, которые ответственно относятся к соблюдению прав потребителей и качеству предоставляемых услуг.

Академия бизнеса банка «Открытие» — обучающий проект для компаний МСБ — стала лауреатом XII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей» в номинации «Услуги для корпоративных клиентов». Лауреатов определяло голосование экспертного совета, в состав которого входят представители Союза потребителей Российской Федерации, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO и другие эксперты потребительского рынка и сферы услуг.

Премия «Качество обслуживания и права потребителей» — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреаты премии — компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию у слуг.

Мария Зленко, руководитель проекта Академия бизнеса банка «Открытие», руководитель Центра развития новых каналов продаж:— Всё, что мы делаем, в первую очередь, делается ради наших клиентов, предпринимателей. Эта награда особенно ценна для нашей команды. Мы искренне верим, что образовательный контент помогает развивать бизнес. И этот контент должен быть бесплатным и доступным. «Открытие» — не просто банк для бизнеса. Мы не ограничиваемся комплексным финансовым обслуживанием клиентов, а стараемся стать для них надежным партнером.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA«) и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
#Банки#Реклама
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика