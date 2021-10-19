Банк «Открытие» получил премию «Качество обслуживания и права потребителей»
19 октября 2021, 09:38
Лауреатами премии становятся компании, которые ответственно относятся к соблюдению прав потребителей и качеству предоставляемых услуг.
Академия бизнеса банка «Открытие» — обучающий проект для компаний МСБ — стала лауреатом XII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей» в номинации «Услуги для корпоративных клиентов». Лауреатов определяло голосование экспертного совета, в состав которого входят представители Союза потребителей Российской Федерации, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO и другие эксперты потребительского рынка и сферы услуг.
Премия «Качество обслуживания и права потребителей» — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреаты премии — компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию у слуг.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA«) и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.
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