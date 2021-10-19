Банк «Открытие» получил премию «Качество обслуживания и права потребителей»

Академия бизнеса банка «Открытие» — обучающий проект для компаний МСБ — стала лауреатом XII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей» в номинации «Услуги для корпоративных клиентов». Лауреатов определяло голосование экспертного совета, в состав которого входят представители Союза потребителей Российской Федерации, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO и другие эксперты потребительского рынка и сферы услуг.

Премия «Качество обслуживания и права потребителей» — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. Лауреаты премии — компании, ответственно относящиеся к соблюдению прав потребителей, производству товаров и оказанию у слуг.