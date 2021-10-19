properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2021, 10:32

Published 19 октября 2021, 10:32

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Бывший главный инженер Пермского порохового завода скончался от коронавируса

Бывший главный инженер Пермского порохового завода скончался от коронавируса

19 октября 2021, 10:32
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
Леонид Макаров работал на заводе более 30 лет.

Вчера скончался бывший главный инженер ФКП «Пермский пороховой завод» и главный конструктор АО «НИИПМ» Леонид Макаров. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на экс-руководителя предприятия Геннадия Кузьмицкого сообщает, что причиной смерти Макарова мог стать COVID-19.

Леонид Макаров работал на заводе с 1980 года. В 2013 году его пытался уволить исполняющий обязанности гендиректора завода Сергей Мохначев, но приказ об увольнении был отменен. Макаров ушел с завода в 2015 году. Затем он работал главным конструктором АО «НИИПМ».

В 2013 году Properm.ru брали интервью у Леонида Макрова на фоне его возможного увольнения. Он говорил, что от него пытались избавиться несколько раз, но не было причин. В итоге его просто перестала пускать служба охраны на завод.

Интервью:
Леонид Макаров: Я не знаю, сможет ли завод перенести еще одного варяга
#Общество#Коронавирус в Перми
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика