Бывший главный инженер Пермского порохового завода скончался от коронавируса

Posted 19 октября 2021, 10:32
Published 19 октября 2021, 10:32
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
Вчера скончался бывший главный инженер ФКП «Пермский пороховой завод» и главный конструктор АО «НИИПМ» Леонид Макаров. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на экс-руководителя предприятия Геннадия Кузьмицкого сообщает, что причиной смерти Макарова мог стать COVID-19.
Леонид Макаров работал на заводе с 1980 года. В 2013 году его пытался уволить исполняющий обязанности гендиректора завода Сергей Мохначев, но приказ об увольнении был отменен. Макаров ушел с завода в 2015 году. Затем он работал главным конструктором АО «НИИПМ».
В 2013 году Properm.ru брали интервью у Леонида Макрова на фоне его возможного увольнения. Он говорил, что от него пытались избавиться несколько раз, но не было причин. В итоге его просто перестала пускать служба охраны на завод.