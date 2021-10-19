Хотел продать на рынке. Житель Добрянки украл из магазина 38 пачек сливочного масла

Posted 19 октября 2021, 09:11
Published 19 октября 2021, 09:11
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В Добрянском городском округе в отношении ранее судимого за хищения 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
В отдел полиции обратились работники одного из сетевых магазинов. По их словам, из торгового зала пропали 38 пачек сливочного масла. При проверке сотрудники уголовного розыска раскрыли личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленник рассказал, что продавал похищенный продукт на рынке в Перми, а прибыль тратил на личные нужды.
Ведется расследование уголовного дела. Кроме того, следователи полиции расследуют аналогичное уголовное дело, по которому молодой человек вместе со своим братом похитил 16 пачек масла.