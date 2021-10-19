Хотел продать на рынке. Житель Добрянки украл из магазина 38 пачек сливочного масла

В отдел полиции обратились работники одного из сетевых магазинов. По их словам, из торгового зала пропали 38 пачек сливочного масла. При проверке сотрудники уголовного розыска раскрыли личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленник рассказал, что продавал похищенный продукт на рынке в Перми, а прибыль тратил на личные нужды.